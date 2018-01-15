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Теплоснабжение в районе поврежденного участка теплосетей в Минске планируется восстановить до полуночи

16.01.2018 18:24 — Новости регионов | БелТА  
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Теплоснабжение в районе поврежденного участка теплосетей в Минске планируется восстановить до полуночи
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплоснабжение в районе поврежденного участка тепломагистрали в Минске планируется восстановить до полуночи, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

Организованы работы по диагностике и определению места повреждения, для минимизации количества отключаемых потребителей выполнены переключения в схеме теплоснабжения, участок тепломагистрали между тепловыми камерами №0562 и №2812 отключен. На устранении неполадок задействована необходимая техника и персонал филиала "Минские тепловые сети".

В зоне отключения теплоснабжения оказались один жилой дом по ул.Рокоссовского, 40, три здания, приравненных к жилым домам, по адресу 2-й Велосипедный переулок, 1, 3, 5, а также 14 административных зданий, организаций промышленной зоны. "Планируемое время включения потребителей - 23 часа 59 минут", - отметили на предприятии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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