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Теплоснабжение в районе поврежденного участка теплосетей в Минске восстановлено
17.01.2018 08:46 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплоснабжение в районе поврежденного участка теплосетей в Минске восстановлено 17 января в 1 ч. 30 мин. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте РУП "Минскэнерго", сообщает БЕЛТА.
Подробная информация будет предоставлена позже.
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