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Стартовали продажи "Карты гостя Минска"

17.01.2018 10:14 — Новости регионов | БелТА  
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовали продажи "Карты гостя Минска", сообщил сегодня журналистам директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.

На сайте www.minskpass.by в конце декабря была открыта предварительная запись желающих воспользоваться новой услугой. Доступны три вида карт - на 24, 48 и 72 часа. Бесплатно по "Карте гостя" можно побывать в музеях, предусмотрены скидки на посещение экскурсий, аквапарка и зоопарка, отели, рестораны, кафе и магазины.

Проект реализуется совместно УП "Мингорсправка" и информационно-туристским центром "Минск". Карты можно купить в инфоточках УП "Мингорсправка" и ИТЦ "Минск", а также онлайн.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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