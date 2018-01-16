ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теплоснабжение в районе поврежденного участка теплосетей в Минске восстановлено

17.01.2018 08:46 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Теплоснабжение в районе поврежденного участка теплосетей в Минске восстановлено
Фото из архива

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные работы завершены, и теплоснабжение в районе поврежденного участка теплосетей в Минске восстановлено 17 января в 1 ч. 30 мин. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте РУП "Минскэнерго", сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, повреждение трубопровода на распределительных теплосетях временно оставило без отопления и горячего водоснабжения участок жилого района в Минске. Отключение произошло днем 16 января. В зоне отключения теплоснабжения оказались один жилой дом по ул.Рокоссовского, 40, три здания, приравненных к жилым домам, по адресу 2-й Велосипедный переулок, 1, 3, 5, а также 14 административных зданий, организаций промышленной зоны.

Были организованы работы по диагностике и определению места повреждения, для минимизации количества отключаемых потребителей выполнены переключения в схеме теплоснабжения, участок тепломагистрали между тепловыми камерами №0562 и №2812 отключен. На устранении неполадок была задействована необходимая техника и персонал филиала "Минские тепловые сети".

Теплоснабжение в районе поврежденного участка тепломагистрали в Минске планировалось восстановить до полуночи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Теплоснабжение в районе поврежденного участка теплосетей в Минске планируется восстановить до полуночи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика