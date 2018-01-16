17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовали продажи "Карты гостя Минска", сообщил сегодня журналистам директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.

На сайте www.minskpass.by в конце декабря была открыта предварительная запись желающих воспользоваться новой услугой. Доступны три вида карт - на 24, 48 и 72 часа. Проект реализуется совместно УП "Мингорсправка" и информационно-туристским центром "Минск". "Карта гостя" изготовлена на базе проездного билета "Минсктранс", чтобы туристы смогли с ее помощью оплатить проезд. Пользоваться автобусом, троллейбусом, трамваем можно неограниченное количество раз, также включено 10 поездок в метро.

Карты можно купить в инфоточках УП "Мингорсправка" на железнодорожном вокзале и в Верхнем городе, инфотурцентре "Минск" по ул. Революционной, 13, а также онлайн. В первом квартале текущего года пункт продаж откроется и в Национальном аэропорту Минск.

Карта дает право на бесплатное или со скидкой посещение 74 объектов, в том числе 37 музеев, из которых 14 находятся за пределами столицы (Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, музей-усадьба М.К. Огинского, музейно-этнографический комплекс "Забродье" и др.)

Бесплатно можно побывать в 13 учреждениях, в числе которых музей истории Минска, музей истории Великой отечественной войны, Национальный художественный музей, Национальный исторический музей, Государственный литературный музей Янки Купалы, зоопарк.

Кроме того, к проекту подключились 16 гостиниц, восемь торговых сетей, которые объединяют свыше 50 магазинов, компании, которые организовывают автобусные экскурсии по городу (Minsk City Tour и Open Minsk), три фирмы, которые предлагают прокат автомобилей и велосипедов, Национальная библиотека, аквапарк. Скидки составляют от 5 до 50%.

"Карта позволит сориентироваться в городе и определить для себя наиболее интересные объекты. При ее покупке владелец получает путеводитель, создано электронное приложение. Материалы доступны на английском и русском языках. Таким образом путешественник сможет спланировать свой маршрут. В перспективе возможно формирование отдельных продуктов, в том числе событийных, увеличение срока действия карты до 5 и 7 дней", - рассказал Борис Васильев.

"Карта гостя" - туристическая программа, основной задачей которой является привлечение туристов, им предоставляются скидки и бонусы при посещении кафе, ресторанов, торговых центров, музеев и других объектов. Всем оформившим предварительный заказ предоставлена скидка 10%.

Карта может быть активирована в течение 12 месяцев после покупки. Началом активации считается момент электронного сканирования QR-кода или ручного ввода данных с карты при первом посещении музея или экскурсии. Карта недействительна без указания даты начала использования на оборотной стороне, которая заполняется владельцем. Она предоставляет право однократного посещения (бесплатно или со скидкой) музеев и экскурсий, включенных в программу; право получения скидок у партнеров согласно перечню в путеводителе и на сайте.

Запись электронного проездного не зависит от активации карты для посещения музеев и экскурсий. Сутки учитываются с 0.00 часов до 24.00 независимо от времени записи продавцом.

Карта гостя предназначена для взрослых туристов, для льготных категорий (дошкольники, учащиеся, пенсионеры) и так предоставляются особые условия. Оформить заказ можно через сайт www.minskpass.by и получить карту в пунктах выдачи. Способ оплаты - онлайн банковской картой.

Стоит карта гостя на 24 часа Br45 , на 48 часов - Br60, на 72 часа - Br78. -0-