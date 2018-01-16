17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пункты обогрева оборудованы у берегов Припяти, где временно разведена понтонная переправа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Из-за высокой интенсивности шугохода понтонно-мостовая переправа через Припять временно разведена. До разрешения ситуации спасатели на катерах переправляют людей с одного берега на другой. На берегах оборудованы пункты обогрева: со стороны Турова спасателями установлена палатка, на противоположном берегу - металлический вагончик, а также соответствующие указатели расположения пунктов обогрева. "С 8.00 16 января до 6.00 17 января работниками МЧС на катере перевезено 776 человек, из них 55 детей, а также 530 кг груза. Соответствующими службами установлены информационные знаки, оборудованы временные остановочные пункты для пассажирского транспорта, для населения организовано движение маршрутных автобусов в обоих направлениях", - отметили в областном управлении МЧС.

Как сообщалось, в ночь на 14 января из-за резкого изменения погодных условий было сорвано крепление понтонного моста через Припять в Житковичском районе, который был наведен Минобороны и МЧС 10 декабря как временная мера, заменяющая треснувший стационарный автомобильный мост.

Комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение оперативно установить мостовую переправу после установления благоприятных погодных условий - после прохождения шуги. Посредством FM-перехвата население ближайших районов оповещено о временном прекращении работы понтонной переправы. Паромные переправы около города Петрикова и деревни Снядин Петриковского района временно не функционируют из-за высокой интенсивности шугохода. Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М10) - Калинковичи (Р131) - Мозырь (Р36) - г.п. Лельчицы (Р128) - Туров и через Житковичи (М10) - Пинск (Р6) - Столин (Р88) - г.п. Давид-Городок - Туров.-0-