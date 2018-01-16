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Лоукостер "Победа" аккредитован на полеты в Гомель с 16 февраля, в Минск с 25 марта

17.01.2018 15:06 — Новости регионов | БелТА  
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский лоукостер "Победа" аккредитован на полеты в Гомель с 16 февраля, в Минск с 25 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.

"Российская авиакомпания "Победа" в декабре 2017 года получила аккредитацию на две линии: Санкт-Петербург-Минск и Москва-Гомель. С 16 февраля они могут выполнять полеты в Гомель, а с 25 марта - в Минск. Мы подтвердили их заявку на выполнение полетов с этими датами, а дальше - их работа", - отметили в департаменте.

При этом специалисты уточнили, что сейчас российская авиакомпания должна заключить коммерческие договоры с обслуживающими организациями, в частности, белорусскими аэропортами в Минске и Гомеле.

Авиакомпания "Победа" получила допуск от "Росавиации" к регулярным рейсам в Беларусь в ноябре 2017 года.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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