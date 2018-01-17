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В Минске установлены тарифы на ЖКУ на 2018 год

18.01.2018 10:03 — Новости регионов | БелТА  
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В Минске установлены тарифы на ЖКУ на 2018 год
Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлены тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2018 год. Решение Мингорисполкома от 5 января 2018 года №50 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлены фиксированные тарифы на предоставляемые населению ЖКУ: субсидируемые государством и обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Так, фиксированный тариф на услуги по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме, предусматривающий полное возмещение затрат, установлен в размере Br0,5055 (без налога на добавленную стоимость) за 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц. Субсидируемый тариф - Br0,0953 за кв.м

Фиксированный тариф на техническое обслуживание составляет Br0,1187 (субсидируемый) и Br0,1216 (полное возмещение) за 1 кв.м, на водоснабжение - Br0,8053 и Br0,8114 соответственно за 1 куб.м, на водоотведение - Br0,5398 и Br0,5398, техническое обслуживание лифта на одного проживающего в месяц в Br1,4 и Br1,43 соответственно.

Решение вступает в силу после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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