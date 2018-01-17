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Спасатели провели учения в горнолыжном комплексе "Силичи"

18.01.2018 12:17 — Новости регионов | БелТА  
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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели трех районов Минской области провели учения в Республиканском горнолыжном центре "Силичи" (Логойский район), сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Тактико-специальные учения МЧС прошли сегодня, работники подразделений МЧС Логойского, Жодинского и Минского районов отработали способы спасения людей с опор и фуникулера на высоте от 4,5 до 15 м. "По легенде учений, из-за короткого замыкания произошло возгорание в помещении пульта управления канатной дорогой. Также из-за этого вышли из строя основной и резервный электродвигатели привода. Работники МЧС спасли диспетчера, который находился в бессознательном состоянии", - проинформировала Анастасия Швайбович.

Работники МЧС отработали спасение 5 человек, которые застряли на канатной дороге из-за остановки механизма фуникулера. "По сценарию, спасение с применением спецтехники оказалось невозможным. Чтобы спустить людей на землю, спасатели использовали методы промышленного альпинизма, "Куб жизни" и спасательное полотно", - рассказала представитель областного управления.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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