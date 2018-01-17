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После беззаботных праздничных дней одолеть шестидневную рабочую неделю ох как непросто! Наконец приближается долгожданный выходной и пора задуматься над тем, как провести его с пользой. Нельзя упускать момент, особенно если капризная белорусская зима в последнее время все-таки радует нас снежком и бодрящим морозом. Пора выбраться на свежий воздух и насладиться зимними забавами: покататься на лыжах, тюбинге, санках или коньках. Афиша выходного дня предлагает отпраздновать День снега в "Солнечной долине", заглянуть в первое в Минске Repair Cafe и поучаствовать в спасении галактики вместе с джедаями "Звездных войн". А уютный зимний вечер лучше всего провести за просмотром доброго семейного фильма о приключениях медвежонка Паддингтона.

Застоличная афиша приглашает на "Зимнее танго" в д.Боровая, фестиваль активного отдыха в комплексе "Коробчицкий Олимп" под Гродно, а также на массовые катания в Ледовом дворце г. Витебска.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Отправляемся покорять заснеженные склоны под ночным небом

Завершив все рабочие дела, субботний вечер можно посвятить активному отдыху. Все, что для этого нужно, - хорошая погода и абонемент на ночные катания в горнолыжном комплексе "Логойск".

Свежий ветер унесет усталость, а заснеженные склоны позволят сполна насладиться свободным временем. Каждую пятницу и субботу трассы "Логойска" открыты для поздних катаний, так что любителей зимних видов спорта ждет особая атмосфера непринужденности и веселья. Захватив лыжи или сноуборд (при необходимости всю экипировку можно взять напрокат на территории комплекса), собирайте дружную компанию и отправляйтесь выписывать виражи по свежему хрустящему снегу.

Место: Минский р-н, ГСОК "Логойск".

Время: с 22.00 до 02.00.

Стоимость: Br20.

Насладиться ночным катанием можно и не выезжая за городскую черту: на территории футбольного клуба "Минск" по проспекту Победителей появилась городская лыжная трасса длиной 1 км. В темное время суток она освещена на всем протяжении, поэтому кататься можно даже ночью, если есть собственные лыжи. В дневное время и до позднего вечера работает пункт проката.

Место: пр. Победителей, 22.

Время: круглосуточно.

Стоимость: бесплатно.

Для тех, кто желает посвятить субботний вечер новым знакомствам и приятному общению, "Живая Библиотека" организует социальную игру "Іншы погляд" в пространстве "Сталоўка XYZ". На протяжении трех часов участники мероприятия смогут наслаждаться увлекательной психологической игрой, горячими напитками и печеньем.

Посетители смогут приобщиться к настоящему социальному эксперименту: примерить на себя роль другого человека, проникнуться его (или ее) чувствами и мыслями. Цель мероприятия - преодолеть стереотипы, сделать людей более терпимыми и открытыми по отношению друг к другу.

Чтобы принять участие в игре, нужно зарегистрироваться до 23:59 18 января по ссылке goo.gl/forms/8znuouPyK9axGTjn2.

Место: ул. Фабрициуса, 4.

Время: начало в 18:00.

Стоимость: бесплатно.

С утра спешим на занятия в "Академию джедаев"

Приятное и ленивое воскресное утро, как известно, начинается поздно. Организаторы выставки Star Wars это учли, поэтому "Академия джедаев" в этот день открывается не раньше 11.00.

Пройти курс обучения предлагается всем поклонникам "Звездных войн", независимо от возраста. Посетители мероприятия смогут погрузиться в неповторимую атмосферу культовой звездной саги: примерить костюм джедая или ситха, пообщаться с героями фильмов и, конечно же, сразиться на световых мечах! Юные подаваны смогут пройти обучение в Академии, где узнают больше о вселенной, лично познакомятся с джедаями, освоят технику владения световым оружием. После этого их ждет торжественное посвящение в джедаи с вручением сертификата. Кульминацией дня станет битва за справедливость и мир в галактике.

Место: ул. Долгиновский тракт, 178 (ТЦ All).

Время: с 11:00 до 21:00.

Стоимость: Br10. Специальная цена на "семейный визит" (от трех человек) - Br9.

Горнолыжный центр "Солнечная долина" в Минске 21 января собирает любителей зимних видов спорта на городской праздник - День снега.

Главным событием станут соревнования по горнолыжному спорту, на которых ожидается около 200 спортсменов со всей Беларуси. Горнолыжники будут состязаться в мастерстве на основном склоне, а малый склон в это время предоставят желающим покататься на лыжах, сноубордах, тюбингах.

После соревнований для отдыхающих станет доступен и основной склон. Экстремалы смогут насладиться скоростной ездой в мини-сноупарке, расположенном на спортивном склоне. В развлекательной программе предусмотрены конкурсы, игры, анимация, выступление творческих коллективов.

Место: ул. Корженевского, 45.

Время: с 10.00 до 22.00.

Стоимость: от Br3.

У вас есть любимые вещи, которые давно вышли из строя, и вы грустно поглядываете, как они пылятся где-нибудь на полке? Тогда отнесите их в кафе! В ближайшее воскресенье в Минске открывается первое Repair Cafe, где можно не только починить все, что угодно, но и научиться делать это самому.

Repair Cafe - это большая мастерская, где можно найти инструменты и материалы для быстрого ремонта, задать любые вопросы знатокам и (кто знает?) даже освоить новую профессию. В культурном центре "Корпус" соберутся умельцы, которым под силу шить, вязать, переплетать книги, паять, ремонтировать электронику, очки, часы, велосипеды… и объяснять, как это делается. Если починить вещь на месте не удастся, вы сможете получить честную консультацию мастера и продолжить основательный ремонт уже после мероприятия.

Место: пр. Машерова, 9, корпус 8.

Время: с 12.00 до 20.00.

Стоимость: бесплатно.

Воскресный вечер идеально подходит для того, чтобы возобновить знакомство с очаровательным медвежонком Паддингтоном и семейством Браунов. Наконец в белорусский прокат вышла вторая часть "Приключений Паддингтона", в которой мохнатый герой оказывается втянут в настоящую аферу века.

В одном из антикварных магазинов Лондона Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, бесценное издание внезапно исчезает. Не исключено, что за таинственным похищением стоит известный, но вышедший в тираж актер, который на закате карьеры рекламирует собачьи консервы, а свой талант использует в охоте за сокровищами, спрятанными в разных уголках британской столицы.

В главных ролях уже полюбившиеся актеры: Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин, Салли Хоккинс, Хью Бонневилль, - а также неподражаемый Хью Грант. Паддингтон, как и в предыдущем фильме, будет разговаривать голосом блистательного британского актера Бена Уишоу.

Добрая семейная комедия, приправленная тонким английским юмором, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

"Зимнее танго" в Боровой

21 января на Боровой кроссовой трассе под Минском состоится второй этап соревнований по автослалому "Зимнее танго". Желающие смогут прийти и поболеть за спортсменов, ощутить драйв и невероятные эмоции скоростной гонки.

Первый этап "Зимнего танго" собрал 35 участников и фактически представлял собой раллийный спецучасток. Спортсмены боролись как в абсолютном зачете, так и в своих классах, разделенных по типу привода автомобилей. Предстоящие состязания обещают стать еще более массовыми. Ожидается, что в числе участников будут как известные спортсмены, так и любители, готовые продемонстрировать высокий класс управления автомобилем в экстремальных условиях зимней трассы.

Воскресное мероприятие начнется с регистрации участников, далее запланированы брифинг, тренировка и, наконец, квалификация с тремя сериями заездов для каждого пилота.

Организаторы соревнований обещают зрителям незабываемое зрелище и массу ярких впечатлений.

Во Всемирный день снега фестиваль активного отдыха состоится в парке "Коробчицкий Олимп". Праздник пройдет на склонах горнолыжного комплекса 21 января, регистрация участников начнется в 11.00. Чтобы принять участие в соревнованиях и побороться за звание чемпиона, необходимо собрать веселую команду из 4 человек и с санками приехать в парк отдыха.

Гости смогут посоревноваться в эстафете на санках, метании снежков на точность и дальность, бросках валенка, забегах на склоне, заезде на санках с препятствием и других веселых конкурсах. Для маленьких участников подготовили интерактивную программу с созданием большой снежной крепости, конкурсом на самого красивого снеговика, а также снежной баталией со сказочными героями. Все гости праздника поучаствуют в мастер-классе по "привлечению" снега на склоны. Кроме того, можно будет присоединиться к благотворительной акции.

Ожидается, что парк активного отдыха "Коробчицкий Олимп" откроет зимний сезон с 19 января. Будет работать горнолыжный склон и, возможно, тюбинговая трасса.

В эти выходные более 100 ледовых площадок Гродненской области также ожидают посетителей, работают и пункты проката инвентаря. Морозная погода позволила открыть зимний сезон активного отдыха, так что воскресенье лучше провести на катке вместе с шумной и веселой компанией.

Наконец в Витебск пришла настоящая морозная зима, так что самое время отправиться на каток. На этой неделе в Витебске открылось около 40 ледовых площадок. Помимо катков на площади Победы, появились еще два крупных катка, расположенных возле Летнего амфитеатра и на Центральном спортивном комплексе "Динамо". Крытый каток традиционно примет всех желающих в Ледовом дворце: 21 января в 13:00 и 20:45 там пройдут сеансы массового катания. На территории учреждений образования будут открыты свои хоккейные коробки и ледовые площадки.

В ближайшее время, как только установится благоприятная погода, в городе также планируют отпраздновать День снега.-0-