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Экспериментальный пешеходный переход появился в Витебске

18.01.2018 17:39 — Новости регионов | БелТА  
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Экспериментальный пешеходный переход появился в Витебске

18 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Перильные ограждения в виде змейки установили на одном из пешеходных переходов в Витебске, рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Новое сооружение появилось на краю тротуара в районе дома №21 по пр. Победы. Человеку, который захочет перейти здесь дорогу, придется повернуть налево. Таким образом он сможет оценить дорожную обстановку, увидеть приближающиеся автомобили. Водитель в свою очередь заранее заметит пешехода, который замедлится возле ограждения. Для усиления видимости на переходе установлены еще и светоотражающие щиты, которые подсвечивают силуэт человека.

Инспекторы рассчитывают, что такое ограждение остановит и велосипедистов, которые зачастую, попирая правила, переезжают проезжую часть по зебре - теперь им придется спешиться.

Если экспериментальное нововведение докажет свою эффективность и будет хорошо принято участниками дорожного движения, такие конструкции установят и на других пешеходных переходах региона. Инспекторы уже пообщались с пешеходами, нареканий не было. "Поговорили и с женщиной, которая переходила дорогу с детской коляской. Она сказала, что все нормально. Никаких проблем не возникло", - отметил Александр Казючиц.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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