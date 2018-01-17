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Движение на части автодороги Брест-Минск-граница РФ будет перекрыто вечером 19 января
18.01.2018 17:56 — Новости регионов | БелТА
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части автодороги Брест-Минск-граница России будет ограничено вечером 19 января, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
С 17.00 до 19.00 на 369-м км автодороги Брест-Минск-граница Российской Федерации, вблизи поворота на деревню Обчак, запланирован следственный эксперимент. Будут устанавливаться обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В течение двух часов движение транспортных средств в направлении границы России будет перекрыто.
ГАИ рекомендует участникам дорожного движения принять эту информацию к сведению и организовать с ее учетом свою поездку.-0-
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