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ГАИ проведет массированную отработку автодороги Минск-Микашевичи
19.01.2018 10:25 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области 20-21 января проведет массированную отработку автодороги Р23 Минск-Микашевичи, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Использоваться при этом будет гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД.
Особое внимание уделят пресечению нарушений ПДД пешеходами, выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, нарушений скоростных режимов, правил обгона и маневрирования, а также правил перевозки детей-пассажиров.
"К нарушителям будут применены строгие меры административного взыскания в соответствии с законодательством", - отметили в ГАИ.-0-
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