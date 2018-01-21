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Движение по мосту через Припять в Житковичском районе планируется открыть к 1 января 2019 года

21.01.2018 21:02 — Новости регионов | БелТА  
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Движение по мосту через Припять в Житковичском районе планируется открыть к 1 января 2019 года
Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по отремонтированному мосту через Припять в Житковичском районе Гомельской области планируется открыть к 1 января 2019 года. Такое сроки озвучил генеральный директор ОАО "Мостострой" Сергей Вашкевич в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"1 марта должна заработать паромная переправа. Позже речку перекинут в другое русло, пролетное строение аварийного моста будет полностью разбираться и заменяться на металлическое пролетное строение. Задача стоит к 1 января 2019 года пустить по мосту движение", - рассказал Сергей Вашкевич.

Основы у припятского моста останутся, они вбиты в дно сваями на глубину нескольких многоэтажных домов - конструкция более чем прочная. А вот коробки, которые треснули на центральном стыке, заменят на металл.

Мост через Припять в Житковичском районе треснул в начале декабря, сейчас движение по нему запрещено. Для организации движения создан понтонный мост, однако позже он был поврежден из-за непогоды. Понтонная переправа будет восстановлена при благоприятной погоде. Пока людей с одного берега на другой перевозят спасатели на катере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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  • Движение по мосту через Припять в Житковичском районе планируется открыть к 1 января 2019 года 21:02, БелТА
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