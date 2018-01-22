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В Минске из-за работ на 1-м городском кольце изменено движение некоторых троллейбусов и автобусов

23.01.2018 15:40 — Новости регионов | БелТА  
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В Минске из-за работ на 1-м городском кольце изменено движение некоторых троллейбусов и автобусов
Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно внесены изменения в работу некоторых маршрутов городского пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Данная мера связана с работами на месте строительства первого городского кольца (по устройству пролета железнодорожного путепровода), из-за которых на участке 21 января было закрыто движение троллейбусов.

Отменено движение троллейбусов маршрута №36 со стороны ДС "Юго-Запад", а со стороны ДС "Серебрянка" оно организуется до конечного пункта "Вокзал" по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской, обратно - по ул. Ленинградской, Свердлова и далее по маршруту.

Также со стороны ДС "Юго-Запад" приостановлено движение троллейбусов маршрута №40. От ДС "Карастояновой" оно организуется до пл. Мясникова со следованием по ул. Немига, Мясникова в прямом направлении, ул. К.Цеткин, Немига и далее по маршруту в обратном направлении.

Не будут ходить троллейбусы маршрутов №12, 53, а по маршруту №46 количество подвижного состава, наоборот, будет увеличено.

В качестве альтернативы для пассажиров налажены временные автобусные маршруты: №12Т "ДС Лермонтова - пл. Бангалор" - по трассе и расписанию движения троллейбусного маршрута №12; №936 "ДС Юго-Запад - Бобруйская" со следованием по ул. Голубева, пр. Газеты "Звязда", ул. Алибегова, пр. Дзержинского, ул. К.Цеткин, Бобруйской в обоих направлениях; №940 "ДС Юго-Запад - Городской Вал" со следованием по ул. Голубева, пр. Дзержинского, ул. Немига, Городской Вал в обоих направлениях; №953 "ДС Малиновка-4 - Городской Вал" со следованием по ул. Есенина, Рафиева, пр. Любимова, Газеты "Звязда", ул. Я.Брыля, Гурского, пр. Дзержинского, ул. Немига, Городской Вал в обоих направлениях.

Обладатели многоразовых проездных на троллейбус на дублируемых и закрываемых участках могут пользоваться этими документами и для оплаты проезда в указанных автобусах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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