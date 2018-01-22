РЕПОРТАЖ: Завозим то, что просят люди

Жителям агрогородка Крупово, что неподалеку от Лиды, ранее приходилось ехать за продуктами в райцентр. С недавнего времени в Крупово открылся частный продуктовый магазин. Насколько прибыльным может быть бизнес в деревне и способен ли выдержать магазин на селе конкуренцию с городом, выясняли корреспонденты БЕЛТА.

Бизнесмен Овик Варданян давно присматривался к возможности открытия магазина в одной из деревень. У него уже был опыт ведения подобного бизнеса, только в городе. Решающим же фактором стало принятие указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания". Согласно указу, с 1 января 2018 года для юрлиц и ИП, осуществляющих в сельской местности розничную торговлю, общественное питание, бытовые услуги, установлены серьезные налоговые льготы и преференции.

"Убедились, что и в сельской местности при должном подходе можно организовать успешную работу. Важно, что пошли нам навстречу и местные власти - открылись мы достаточно быстро, - рассказывает Овик Варданян. - Решили начать с Крупово, здесь как раз пустовало помещение под магазин. Взяли здание в аренду, привели его в порядок, завезли оборудование. Площадь торгового зала не маленькая для сельской местности - около 60 квадратов". Работает магазин по принципу самообслуживания - так проще прежде всего покупателю. Были, конечно, и опасения: как пойдет торг в населенном пункте, где меньше тысячи жителей? Оказывается, довольно бодро, даже по утрам в будние дни дверь в магазин не закрывается.

Ассортимент товаров постоянно расширяется, и мнение покупателей первоочередное в этом вопросе. Прежде всего, как и в любой магазин шаговой доступности, сюда приходят за хлебом и молочными продуктами. А ведь лет 20 назад продать молоко в сельской местности было бы просто невозможно, ведь почти на каждом подворье была своя корова. Есть спрос на мясные продукты, бакалею, сладости, кондитерские изделия. Не залеживаются на прилавках и куриные яйца.

Удалось сработаться с поставщиками, отмечает Овик Вардадян, хотя боялись, что ехать в деревню, да еще с небольшими партиями, согласится не каждый. "В итоге есть все необходимое в небольших количествах, так лучше и нам, и покупателю, который всегда получает только свежие продукты", - добавляет бизнесмен.

Тем временем в магазине нельзя пожаловаться на недостаток покупателей: вот мужчина купил печенья и сладкой воды, забежала женщина за молоком и хлебом, кто-то берет минералку. Заглядывают за сладостями дети.

"Мы только рады появлению магазина в Крупово. Согласитесь, зачем тащить сумки из города, если все можно купить здесь на месте. Радуют и цены, и обслуживание, и интерьер магазина, совершать покупки приятно", - делится мнением местная жительница Ирина Кудаш. По ее словам, в магазине есть почти все необходимое, не хватает лишь свежих фруктов.

"Вопрос будет снят в ближайшее время, - заверяет Овик Варданян. - Можно хоть сейчас привезти фрукты, но по стоимости выше, чем в городе. Поэтому прорабатываем различные варианты, ведь хотим предложить покупателю приятную для него цену. Знаете, указ №345 дал возможность для действия и в этом направлении, не раз слышали, что стоимость того или иного товара у нас сопоставима, а то и дешевле, чем в магазинах в городе". Бизнесмен вновь подчеркивает, что покупатель у них на первом месте. Если есть какие-то просьбы по улучшению работы, расширению ассортимента, то их стараются оперативно выполнить.

Продолжительное время работы магазина - с 8 до 22 часов - тоже шаг навстречу клиенту. Внедряются популярные для привлечения покупателя методы: скидочные карты, акции, распродажи и розыгрыши призов.

Овик Варданян признается, что, если бы спросили совета, стоит ли начинать подобный бизнес в сельской местности, скорее всего, ответил бы положительно. В планах у бизнесмена открыть еще магазин, уже в другом агрогородке Лидского района.

Перечни сельских населенных пунктов, которые подпадают под действие указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания", утверждались решениями областных Советов депутатов. В Гродненской области в их число вошло 99,7% всех сельских населенных пунктов - свыше 4,2 тыс. "Первые объекты уже начали работу в Гродненском, Лидском, Вороновском, Кореличском, Островецком и Ошмянском районах, - рассказала начальник отдела торговли, общественного питания, и бытовых услуг управления торговли и услуг Гродненского облисполкома Венера Савранская. - Предприниматели присматриваются и делают первые шаги в этом направлении. Для многих из них это первый опыт работы в сфере торговли, поэтому на первых порах сопровождаем предпринимателей, консультируем их, оказываем практическую помощь в различных аспектах работы". Специалист добавила, что бизнесмены также проявляют интерес к созданию объектов общепита, бытовых услуг.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-