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Электроснабжение в минском микрорайоне Уручье восстановлено

23.01.2018 21:46 — Новости регионов | БелТА  
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Электроснабжение в минском микрорайоне Уручье восстановлено

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение в минском микрорайоне Уручье восстановлено. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте РУП "Минскэнерго", сообщает БЕЛТА.

Сотрудники филиала "Минские кабельные сети" после отключения поврежденной кабельной линии по ул.Подгорной в 20.25 восстановили электроснабжение всем ранее отключенным потребителям по резервным связям.

Как сообщалось, в локализации повреждения было задействовано несколько оперативно-выездных бригад.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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