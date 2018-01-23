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Антикалендарь в поддержку беспризорных животных выпустили зоозащитники в Гродно

24.01.2018 11:32 — Новости регионов | БелТА  
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24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Антикалендарь в поддержку беспризорных животных выпустили зоозащитники в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА один из организаторов акции Михаил Лис.

Фотограф Ян Хведчин и зоозащитная организация "Преданное сердце" представили календарь, в котором беспризорные животные города Гродно "рассказали" свои истории на фоне городских достопримечательностей.

"Название "антикалендарь" выбрано не случайно. Обычно календари создаются для того, чтобы висеть на видном месте и напоминать о чем-то в течение целого года. Наш проект - это символ острой и актуальной проблемы. Как только она исчезнет, антикалендарь станет неактуален и его можно будет выбросить", - рассказал Михаил Лис.

Акция направлена на привлечение внимания к тем, кто оставляет домашних питомцев на улице. Таких людей, отмечают создатели антикалендаря, стоило бы привлечь к административной ответственности. Помочь в этом могло бы обязательное чипирование питомцев, тогда и проблема беспризорных животных исчезнет.

Многие оставленные хозяевами кошки и собаки погибают на улице, иногда они собираются в агрессивные стаи. Животных вылавливают и усыпляют. Например, за 2017 год только в Гродно было отловлено более 4 тыс. кошек и собак. По словам создателей антикалендаря, обязательное чипирование домашних питомцев позволит сократить расходы на содержание бригад по отлову, транспорт и медицинские средства по усыплению животных.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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