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Движение по мосту через Припять в Житковичском районе планируется открыть в декабре 2018 года
24.01.2018 16:05 — Новости регионов | БелТА
Аварийный мост. Фото из архива
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.
"Что касается моста в Житковичском районе, сейчас делается проект его восстановления, будет осуществлена замена пролетного строения. Думаю, в декабре этого года мост будет полностью восстановлен", - рассказал он.
Александр Головнев напомнил, что
"Что касается
Начальник главного управления автомобильных дорог прокомментировал и ситуацию
Сообщение о том, что на трассе Р88 Житковичи - Д.Городок - граница Украины образовалась трещина в конструкции моста через реку Припять, поступило 7 декабря в 12.20 в МЧС. В оперативном режиме движение было перекрыто. По оценкам специалистов,
В начале января появилось сообщение, что еще один мост признан аварийным - мост через Сож на трассе М8. В целях безопасности по нему ограничено движение транспортных средств, полная масса которых превышает 5 т. Движение для легковых машин открыто.
Движение для грузовиков массой более 38 т закрыто и на мосту через Западную Двину, кроме того, там установлено допустимое расстояние между транспортными средствами не менее 70 м. Об этом предупреждают соответствующие дорожные знаки.
Всего в Беларуси было построено пять мостов подобной конструкции (сборно-коробчатое строение с клеевыми стыками). После того, как перекрыли движение по мосту через Припять в Житковичском районе, была создана специальная комиссия, которая проверила все подобные мосты в стране. Один из них уже реконструирован (мост через Березину в районе Бобруйска). Судьба городского моста в Бобруйске еще не определена - решение по этому объекту должны принять местные власти.-0-
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