Аварийный мост. Фото из архива

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по мосту через Припять в Житковичском районе планируется открыть в декабре 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев.

"Что касается моста в Житковичском районе, сейчас делается проект его восстановления, будет осуществлена замена пролетного строения. Думаю, в декабре этого года мост будет полностью восстановлен", - рассказал он.

Александр Головнев напомнил, что паромная переправа через Припять в Житковичском районе будет организована в марте. До ее устройства население будут перевозить катера .

"Что касается моста в Новополоцке , то там будет построена дополнительная временная опора, в принципе, это решит проблему нагрузок. Думаю, что к лету она должна быть построена - 3-4 месяца на это уйдет. И тогда для грузовых автомобилей на мосту через Западную Двину откроют движение", - пояснил представитель Минтранса. Он уточнил, что отчет БелдорНИИ по этому проекту уже готов, сейчас специалисты делают окончательные расчеты.

Начальник главного управления автомобильных дорог прокомментировал и ситуацию с мостом через Сож , который также был признан аварийным. "Сейчас разрабатывается проектное решение по этому объекту. По мосту через Сож ситуация сложнее, еще не до конца определено - усилить его или строить новый", - сообщил он. Александр Головнев пояснил, что решение будет принято после того, как специалисты завершат сравнительный анализ этих двух вариантов, в том числе и с экономической точки зрения.

Сообщение о том, что на трассе Р88 Житковичи - Д.Городок - граница Украины образовалась трещина в конструкции моста через реку Припять, поступило 7 декабря в 12.20 в МЧС. В оперативном режиме движение было перекрыто. По оценкам специалистов, мост закрыт на год .

В начале января появилось сообщение, что еще один мост признан аварийным - мост через Сож на трассе М8. В целях безопасности по нему ограничено движение транспортных средств, полная масса которых превышает 5 т. Движение для легковых машин открыто.

Движение для грузовиков массой более 38 т закрыто и на мосту через Западную Двину, кроме того, там установлено допустимое расстояние между транспортными средствами не менее 70 м. Об этом предупреждают соответствующие дорожные знаки.

Всего в Беларуси было построено пять мостов подобной конструкции (сборно-коробчатое строение с клеевыми стыками). После того, как перекрыли движение по мосту через Припять в Житковичском районе, была создана специальная комиссия, которая проверила все подобные мосты в стране. Один из них уже реконструирован (мост через Березину в районе Бобруйска). Судьба городского моста в Бобруйске еще не определена - решение по этому объекту должны принять местные власти.-0-