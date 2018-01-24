﻿ Семь предприятий Минска примут участие в мини-ярмарках вакансий 30 января-1 февраля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семь предприятий Минска примут участие в мини-ярмарках вакансий 30 января-1 февраля

25.01.2018 11:22 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь предприятий примут участие в мини-ярмарках вакансий, которые пройдут в Минске 30 января - 1 февраля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

30 января в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (пр. Любимова, 14) свои предложения представят ЗАО "Амкодор-Спецсервис" и КУП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания".

31 января в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Якуба Колоса, 69) соискатели рабочих мест смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями ОАО "Промсвязь", РУП "СтройМедиаПроект", МЗХ ЗАО "Атлант".

В отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) мини-ярмарка пройдет 1 февраля. В ней примут участие представители торгового унитарного предприятия "Торговая компания "Минск Кристалл Трейд" и ремонтно-механического завода ГП "Минсктранс".

Мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00, на них соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и его оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Движение по мосту через Припять в Житковичском районе планируется открыть в декабре 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика