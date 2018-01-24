Семь предприятий Минска примут участие в мини-ярмарках вакансий 30 января-1 февраля

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь предприятий примут участие в мини-ярмарках вакансий, которые пройдут в Минске 30 января - 1 февраля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

30 января в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (пр. Любимова, 14) свои предложения представят ЗАО "Амкодор-Спецсервис" и КУП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания".

31 января в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Якуба Колоса, 69) соискатели рабочих мест смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями ОАО "Промсвязь", РУП "СтройМедиаПроект", МЗХ ЗАО "Атлант".

В отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) мини-ярмарка пройдет 1 февраля. В ней примут участие представители торгового унитарного предприятия "Торговая компания "Минск Кристалл Трейд" и ремонтно-механического завода ГП "Минсктранс".

Мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00, на них соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и его оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-