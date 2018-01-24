В Новополоцке на мосту через Западную Двину установили видеонаблюдение

Мост через Западную Двину в Новополоцке

25 января, Новополоцк /Алена Тихонова - БЕЛТА/. На мосту через Западную Двину в Новополоцке установили камеру видеонаблюдения, передает корреспондент БЕЛТА.

Камера передает видеоинформацию в режиме реального времени в диспетчерскую службу РУП "Витебскавтодор". Главный инженер предприятия Александр Рымашевский рассказал, что сейчас в районе моста ведутся подготовительные работы для того, чтобы начать строительство временной страховочной опоры . "После детального обследования моста, проведенного БелдорНИИ, в одном из пролетных строений обнаружена трещина шириной 1,7 мм. В этом нет никакой проблемы, но для специалистов - это сигнал к тому, что надо принимать меры. Все испытания уже закончены, но расчеты еще до конца не сделаны. Полная раскладка должна быть к началу февраля. Но уже сейчас эксперты нам рекомендовали устроить под образовавшейся трещиной опору. Это временная мера. Сооружение простоит до тех пор, пока не будут сделаны капитальные мероприятия по ремонту моста - реконструкция либо, как вариант, строительство нового", - отметил представитель Витебскавтодора.

На время производства работ по возведению опоры на мосту будет ограничено движение грузового транспорта (возможно, это случится уже на следующей неделе). Путепровод планируется закрыть для машин массой свыше 5 т (это грузовые автомобили и тяжелые автобусы-гармошки). Легковые автомобили, маршрутки и небольшие автобусы будут ездить, как и прежде.

"Мы заранее проинформировали городские власти о том, что на мосту будут проводиться работы, чтобы была возможность предупредить население и принять меры для организации движения по-новому", - подчеркнул Александр Рымашевский.

Сейчас серьезных ограничений движения на объекте нет - установлены знаки, запрещающие движение транспортных средств с массой выше 38 т (это тяжеловесный транспорт, которому и ранее въезд на мост был запрещен). Проезжающие автомобили должны соблюдать дистанцию в 70 м.

Мост через Западную Двину на подъезде к Новополоцку от автодороги Р20 протяженностью около 270 м (в народе называемый Калининским) был построен в 1962 году, в 2000-м проведен его ремонт. -0-

Фото Александра Хитрова