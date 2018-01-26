Медведь в Минском зоопарке проснулся из-за аномально теплой зимы

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке медведь проснулся из-за аномально теплой зимы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету "Рэспубліка".

В очередной раз вышел из спячки бурый медведь Тристан. Почти весь день он в полудреме. Метаболизм в его организме замедленный - мало ест и почти не выходит из берлоги.

От аномально теплой зимы ведут себя не по сезону и другие обитатели зоопарка. Активно проявляют себя таджикские винторогие козлы, а также страус, который теплые дни отметил жарким брачным танцем.-0-