|
Минобороны: движение по понтонному мосту через Припять восстановлено
31.01.2018 16:54 — Новости регионов | БелТА
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по понтонному мосту через Припять восстановлено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
"Лента моста введена в створ. Движение транспорта через переправу осуществляется только в светлое время суток, на ночь мост будет разводиться", - отметили в военном ведомстве.
Как сообщалось, из-за резких изменений погодных условий 14 января было повреждено крепление понтонного моста. Он заменяет стационарный автомобильный мост через Припять в Житковичском районе, в конструкции которого 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по понтонному мосту через Припять восстановлено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны. "Лента...
|
Архив (Новости регионов)
Комментарии