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Минобороны: движение по понтонному мосту через Припять восстановлено

31.01.2018 16:54 — Новости регионов | БелТА  
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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по понтонному мосту через Припять восстановлено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"Лента моста введена в створ. Движение транспорта через переправу осуществляется только в светлое время суток, на ночь мост будет разводиться", - отметили в военном ведомстве.

Как сообщалось, из-за резких изменений погодных условий 14 января было повреждено крепление понтонного моста. Он заменяет стационарный автомобильный мост через Припять в Житковичском районе, в конструкции которого 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по понтонному мосту через Припять восстановлено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны. "Лента...

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