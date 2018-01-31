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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в феврале в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

Так, ОАО "ЦУМ Минск" 8, 10, 17 февраля предложит скидку 17%, 22, 24 февраля 20% на непродовольственные товары.

ОАО "ГУМ" объявляет о снижении цен каждый четверг (1, 8, 15, 22 февраля) не менее чем на 17% на непродовольственные товары, на 5% на продовольственные товары (акция "Щедрый день"). Держатели дисконтных карт 9, 10, 16, 17 февраля смогут купить непродовольственные товары со скидкой не менее 20%.

ТКУП "Универмаг Беларусь" проведет 6, 13, 27 февраля акции по снижению цен на 17% на непродовольственные товары, а также на 5% на продовольственные. Для держателей дисконтных карт днями скидок будут 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 февраля (товары подешевеют на 20% на непродовольственные товары и на 5% - на продовольственные), а также 22, 23, 24 февраля (скидки 20%, а на товары и подарки для мужчин - 25%).

ООО "Торговый дом "На Немиге" снижает цены каждую среду, субботу и воскресенье февраля на 20% на непродовольственные товары и на 5% - на продовольственные. Держатели дисконтных карт каждую пятницу получат скидку до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные. В УП "Кирмаш" скидки на 20% будут доступны каждую среду и пятницу.

Магазины торгового центра "Столица" предложат скидки от 5% до 50% 10 и 23 февраля. ОАО "Трикотажторг" (ул. Платонова, 30) будет продавать товары со снижением цен 15% 13 и 27 февраля, 22 и 23 февраля - со снижением на 20% на весь мужской ассортимент товаров. На товары отдельных производителей весь февраль скидки могут достигать 70%.

ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26) весь февраль предлагает скидку 15% на товары для зимнего спорта (коньки, санки, тюбинги и др.); 7, 14, 28 февраля скидка составит 15%, 21 февраля - 17 % на непродовольственные товары.

ТООО "Северянка" (ул. Ангарская, 38) проводит акции каждый четверг (снижение цен на 15% на отдельные группы товаров), ООО "Вильнюс-1" (ул. Калиновского, 55) - каждую среду (снижение цен на 15% на отдельные группы товаров, весь февраль - до 50% на швейные изделия ОАО "Коминтерн").

ЗАО "Сандрик" (пр. Газ. "Правда", 40) предоставляет скидки на 15% на отдельные группы товаров каждый вторник, а также 14 и 23 февраля, ЗАО "1000 мелочей" (ул. Калинина, 1) - каждый четверг.

В ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38) скидки от 15% до 35% каждый вторник, четверг, пятницу февраля, в ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (пр. Независимости, 131/1) - 20% каждую среду февраля.

В ТЗАО "Богатырь" (ул. Притыцкого, 32) товары продаются дешевле каждую среду и четверг (скидки 15%), ЗАО "Лянок" (пр. Независимости, 46) - каждую среду, субботу (18%), ТЗАО "Пальмира" (ул. Шугаева, 3/1) - весь февраль (15% на отдельные группы товаров), ЗАО "Сантехоборудование" (ул. Щербакова, 30) - каждый четверг (20% на все товары, кроме акционных, уцененных и счетчиков газа "Гранд 1,6").

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-