3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники БЕЛТА заняли третье место в лыжной эстафете на зимнем празднике "Мы выбираем спорт", который прошел сегодня на минской лыжероллерной трассе на проспекте Победителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В лыжной эстафете 3х1 км сотрудники информагентства Александр Новиков, Надежда Матвеева и Инна Трубкина стали бронзовыми призерами. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись журналисты телеканала ОНТ, серебряными призерами стали коллеги из редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня".

Комфортная погода, отлично подготовленная лыжная трасса позволили представителям массмедиа проявить свои лучшие спортивные качества во время соревнований. Белорусский лыжный союз, городские власти постарались, чтобы удовольствие от состязательной атмосферы получили все участники. Как отметил председатель Белорусского лыжного союза Леонид Чащин, проигравших в соревнованиях нет. "Сотрудники СМИ на собственном опыте оценили, как непросто приходится нашим профессиональным спортсменам. Главное, что сегодня журналисты получили заряд бодрости и проявили все свои навыки на лыжне", - подчеркнул он.

Всего в соревнованиях по лыжным гонкам на зимнем празднике "Мы выбираем спорт" приняли участие восемь команд: Мингорисполкома, Национального пресс-центра Беларуси, УП "Агентство "Минск-Новости", ЗАО "Столичное телевидение", УП "БелТА", ОНТ, "Беларусь-1", редакции "СБ. Беларусь сегодня".

Организаторы также рассказали, что по всей Беларуси с 9 по 11 февраля пройдут "Зимние беговые игры" - благотворительная акция в помощь детям с инвалидностью. Для участия нужно в эти дни выйти на пробежку (на улице или в помещении, на тренажере), после чего сделать снимок результата на экране тренажера или зафиксировать его с помощью фитнес-приложения. Фото с указанием даты и километража нужно выложить в социальные сети с хештегами #velcombegom и #взале или #velcombegom и #наулице. Каждый километр, преодоленный на улице или в помещении, переведут в рубли и направят в две молодечненские школы-интернаты.-0-

Фото Андрея Покумейко