Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 6-8 февраля

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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба занятости Минска проведет три мини-ярмарки вакансий 6-8 февраля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие состоится 6 февраля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (пр.Любимова, 14). Свои предложения представят ОАО "Минский мясокомбинат", моторвагонное депо Минск УП "Минское отделение БЖД", КУП "Торговый центр "Радзивилловский", РУП "Дорводоканал".

7 февраля в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Колоса, 69) соискатели рабочих мест смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями СООО "Белинтерпродукт", КУП "Торговый центр "Радзивилловский", санаторных яслей-сада №375, ГУ "Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил".

В отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) мини-ярмарка пройдет 8 февраля. В ней примут участие представители автобусного парка №4 ГП "Минсктранс", Государственного производственно-торгового объединения "Белхудожпромыслы", КУП "ЖЭУ №1 Партизанского района", КУП "Торговый центр "Радзивилловский".

Мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00, на них соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и его оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-