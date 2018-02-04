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ФОТОРЕПОРТАЖ: Финал проекта "Золотая Кошка Мира - 2018"

04.02.2018 12:06 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Финал проекта "Золотая Кошка Мира - 2018"

В Минске проходит финал международного проекта "Золотая Кошка Мира - 2018". В просторном павильоне собрались национальные победители и призеры проекта "Золотая Кошка" всех стран-участниц этого престижного конкурса, а также кошки и котята разных пород и окрасов от ведущих заводчиков из всех областей Беларуси, стран СНГ и Европы. В программе фестиваля проходили конкурсы двойников хозяин-питомец, презентации редких и экзотических пород кошек, ринги взрослых кошек, юниоров и котят, конкурс красоты "Мистер Кот и Мисс Кошка".

Фото Рамиля Насибулина

ФОТОРЕПОРТАЖ: Финал проекта "Золотая Кошка Мира - 2018"

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит финал международного проекта "Золотая Кошка Мира - 2018". В просторном павильоне собрались национальные победители и призеры проекта "Золотая...

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