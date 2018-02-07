7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названия новых станций 4-й линии метро утверждены в Минске. Соответствующее решение Мингорисполкома от 18 января 2018 года №198 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документом вносятся изменения и дополнения в решение Мингорисполкома №2008 от 14 июля 2016 года.

Так, станция на пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа будет носить название "Палітэхнічная» (на русском языке "Политехническая"); станция на пересечении улиц Орловской и Гая - "Кіеўскі сквер" ("Киевский сквер" ); на пересечении ул. Ольшевского с пр. Пушкина - "Альшэўская" ("Ольшевская"); на пересечении ул. Притыцкого с пр. Пушкина - "Цівалі" ("Тивали"); на пересечении улиц Харьковской и Пономаренко с пр. Пушкина - пр. Жукова - "Тучынка" ("Тучинка"); на пересечении ул. Уманской с пр. Дзержинского - "Берасцейская" ("Берестейская"); в районе ж/д станции "Столичная" - "Лакаматыўная" (Локомотивная"); пересечение ул. Проектируемой №3 с продлением ул. Жуковского - "Праспект Міру" ("Проспект Мира"); по ул. Великоморской, в районе ж/д станции "Минск-Южный" - "Козырава" ("Козырево").

Как сообщалось ранее, в середине 2017 года в Минске проводился опрос горожан по названиям станций 4-й линии столичного метро, тогда за предложения топонимической комиссии при Мингорисполкоме проголосовали более 21,4 тыс. минчан. Наибольшую поддержку получило название "Киевский сквер". Также понравились жителям столицы названия "Политехническая", "Ольшевская" и "Берестейская". По сравнению с первоначальным вариантом изменилось название только одной станции - на пересечении ул. Проектируемой №3 с продлением ул. Жуковского. Вместо предлагаемого названия "Минск-Мир" она будет называться "Проспект Мира".

Строительство четвертой кольцевой линии метро, которая пройдет под вторым транспортным кольцом (улицами Денисовской, Аэродромной, проспектом Пушкина), запланировано новым генеральным планом города.-0-