Белорусская столица в эти выходные приглашает поучаствовать в зимней рыбалке, угоститься горячей ароматной ухой, поболеть за спортсменов, а также в преддверии Дня всех влюбленных провести романтический вечер в планетарии. Ценителей прекрасного ждет концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, арт-фестиваль и вечер за просмотром одного из самых титулованных фильмов года.

Регионы приглашают всех отметить праздник ухи, погулять на открытии Масленичной недели в Мире, посетить "Февральские музыкальные вечера" и зарядиться драйвом на Международном зимнем байк-фестивале в Лиде.

Кроме того, уже 9 февраля состоится самое ожидаемое событие зимы - торжественное открытие зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Так что следим за новостями Олимпиады на БЕЛТА . Расписание стартов здесь .

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес:afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Утро встречаем на рыбалке

Снежное субботнее утро лучше всего провести на природе, посетив рыболовный турнир "Urban Fishing Зима-2018". Организаторы соревнований приглашают всех поклонников рыболовного спорта и активного отдыха на Чижовское водохранилище. В турнире смогут принять участие как профессионалы, так и любители, а новички получат возможность больше узнать о рыбалке, пообщавшись с титулованными спортсменами.

Победителем состязаний станет тот, кому удастся словить наибольшее количество рыбы (по массе). Особая награда достанется счастливцу, поймавшему самую крупную рыбу. Призеров ожидают ценные подарки, а для остальных участников подготовлены сувениры. Несмотря на то что весь улов после состязаний будет отпущен на свободу, посетители турнира смогут угоститься ароматной горячей ухой.

Программа мероприятия:

8.00-8.30 - общий сбор, внесение в протокол участников,

8.30-8.55 - жеребьевка,

8.55-9.00 - вход в зону ловли,

9.00-13.00 - время ловли,

13.00 - финиш,

13.00-13.30 - взвешивание,

13.30-14.00 - награждение и фотосессия,

14.00 - уха, отдых, общение.

Место: Чижовское водохранилище, Минск.

Время: с 8.00 до 14.00.

Стоимость: бесплатно.

Всех болельщиков и любителей тенниса ждет настоящий праздник: в Минске состоится открытие матча Кубка Федерации по теннису. Представительницы Беларуси и Германии встретятся на площадке "Чижовка-Арены" и поборются за путевку во второй круг чемпионата мира по теннису среди женских команд. В субботу состоится церемония открытия, а также два матча в одиночном разряде. Соревнование продолжится в воскресенье: после церемонии представления команд запланированы два матча в одиночном разряде и один - в парном. Команда Беларуси под руководством капитана Эдуарда Дуброва выступит в следующем составе: Вера Лапко, Лидия Морозова, Александра Саснович, Арина Соболенко.

Место: ул. Ташкентская, 19 ("Чижовка-Арена").

Время: 10 февраля начало в 13.40, 11 февраля начало в 12.40.

Стоимость: от Br4 до Br6.

10 февраля в Минске состоится торжественное открытие V фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…", который продлится до 15 февраля. Впервые в Минске на одной сцене выступят самые востребованные оперные певцы в мире - Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Артисты подарят зрителям восхитительный вечер известных оперных арий. Солисты выступят на сцене Дворца Республики в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь под управлением Владимира Спивакова.

Встречи, которые маэстро Спиваков устраивает раз в два года, неизменно запоминаются яркими концертами с участием мировых звезд, театральными постановками и выступлениями молодых талантов.

В программе фестиваля также концерт камерного оркестра "Виртуозы Москвы", в ходе которого маэстро Спиваков порадует зрителей не только как дирижер, но и сам будет солировать на скрипке в "концерте для двух скрипок" Баха. Расширяя географию фестиваля, "Виртуозы Москвы" вместе с маэстро выступят 11 февраля в Могилеве и 12 февраля в Гомеле, а 13 февраля в Минске.

Знакомство с восходящими звездами классической музыки для минчан продолжится на концерте 12 февраля. На сцену Белгосфилармонии выйдут невероятно талантливые молодые музыканты - пианистка Ливика Соколов (Молдова) и скрипач Юрий Ревич (Россия).

Завершающим аккордом фестиваля станет минская премьера экстравагантной постановки "Корпс" Национального балета Марселя, которая состоится 15 февраля в Большом театре. Новаторы современного балета Питер Шольтен и Эмио Греко покажут минским зрителям танец на пределе возможностей, в котором каждый танцор индивидуален. "Корпс" - это не просто современный балет, это спектакль, в котором язык тела говорит сам за себя, позволяя танцорам бунтовать на сцене и подрывать каноны классического балета.

Место: пл. Октябрьская, 1 ("Дворец Республики").

Время: 19.00.

Стоимость: от Br75.

В преддверии Дня всех влюбленных Минский планетарий приглашает на лекцию "Любовь как космическое явление". Новым гостем проекта "Трибуна ученого" в планетарии станет известный астроном и астрофотограф Виктор Малыщиц. На лекции он покажет и расскажет удивительные "истории" любви в звездном небе. Зрители увидят космические пары, изображения сердец и другие необычные и завораживающие явления. Кроме того, желающие смогут узнать об эволюции небесных светил, динамике галактик, факты про тела Солнечной системы и вместе с тем романтично провести вечер под звездным куполом планетария.

Место: ул. Фрунзе, 2 (Центральный детский парк им. Максима Горького).

Время: 20.00.

Стоимость: Br3,6, для школьников и студентов - Br2,8.

Утро начнем с пробежки

Воскресная пробежка - отличный способ позаботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье других. С 9 по 11 февраля все приверженцы активного образа жизни и просто неравнодушные люди смогут принять участие в "Зимних беговых играх". Это масштабные пробежки (в кроссовках, на лыжах, коньках, на беговых тренажерах и т.д.) в помощь детям с инвалидностью. Каждый километр, преодоленный на улице или в помещении, компания velcom переведет в рубли и направит в школы-интернаты г. Молодечно. Внести свой беговой вклад можно будет как внутри страны, так и за еt пределами.

Для участия нужно с 9 по 11 февраля совершить пробежку любым удобным способом на улице или в спортзале, сфотографировать результат на экране тренажера или зафиксировать его с помощью фитнес-приложения. Снимок показателей тренажера или скриншот приложения c указанием даты и километража необходимо выложить в социальные сети с хештегами #velcombegom и #взале (для тех, кто бегает в помещениях) или #velcombegom и #наулице (для тех, кто бегает на улице). Вклад каждого участника будет учтен вне зависимости от того, сколько и где он пробежал.

Все участники будут условно разделены на две команды. В первую войдут те, кто бегают на улице, а заодно лыжники и конькобежцы. Ко вторым отнесут всех, кто покоряет дистанции на беговых дорожках, элипсоидах и степперах. Каждый километр бегуна из победившей команды компания velcom переведет в два рубля, второй команды - в рубль.

Собранные средства направятся в Молодечненскую специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушениями зрения и Молодечненскую санаторную школу-интернат для детей, больных сколиозом. Деньги планируется потратить на переоборудование стадиона и вовлечение детей с инвалидностью в паралимпийский спорт.

Встречу с прекрасным организует арт-пространство "Верх", где 10 и 11 февраля будет проходить арт-фестиваль "Осознанное движение".

Событие соберет танцоров различных стилей, музыкантов и всех тех, кому не чуждо творчество и искусство. В программе фестиваля - фотовыставка, различные перформансы, visual-инсталляция, а также живая музыка в исполнении VibeClub и других групп.

Для тех, кто хочет больше узнать о современном искусстве и научиться понимать его, иностранные и белорусские педагоги подготовили мастер-классы и лекции, а также уроки актерского мастерства. Приобрести на память приятные мелочи можно будет на барахолке, которая откроется во время фестиваля.

Место: ул. Куйбышева, 22 (Многофункциональное арт-пространство "Верх").

Время: с 12.00.

Стоимость: от Br5.

Меломаны и поклонники творчества группы "Сплин" смогут провести воскресный вечер в приятной атмосфере живой музыки. Лучшие рок-хиты Александра Васильева прозвучат в акустической обработке. В этот вечер посетители "Городского кафе 12/13" насладятся проникновенным звучанием гитары, попоют любимые песни и просто пообщаются друг с другом в душевной обстановке.

Место: пр. Независимости, 12 ("Городского кафе 12/13").

Время: 19.00.

vСтоимость: вход бесплатный.

Уютный воскресный вечер создан для того, чтобы посвятить его хорошему фильму. Особенно, если на экраны вышел один из самых титулованных фильмов года - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Картина рассказывает историю Милдред Хейс (Фрэнсис МакДорманд) - отчаявшейся женщины, которая жаждет отыскать убийц своей дочери. Чтобы привлечь внимание властей к своей трагедии, героиня решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется.

В фильме снялись Фрэнсис МакДорманд, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Джон Хоукс, Питер Динклэйдж и другие.

Кинокартина удостоена премии Венецианского фестиваля за лучший сценарий и премии Гильдии киноактеров за лучший актерский состав. Она также была отмечена "Золотым глобусом" как "Лучший фильм (драма)". Фильм выдвинут на премию "Оскар" в семи номинациях.

За роль в киноленте "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" актриса Фрэнсис МакДорманд получила "Золотой горбус" и премию Гильдии киноактеров в номинации "Лучшая женская роль", а Сэм Рокуэлл удостоился этих наград за лучшую мужскую роль второго плана.

Место: кинотеатры Минска.

Стоимость: от Br5.

Масленичная неделя в Мире

11 февраля в замковом комплексе "Мир" начнется Масленичная неделя, которая продлится до 17 февраля. В воскресенье в 12.00 праздник откроется театрализованным шествием и представлением "Зиму провожаем, весну встречаем". В этот день зрителей будут развлекать артисты народного любительского объединения "Закрытые лица", коллектив народной музыки и песни "Цырынскія музыкі", народный ансамбль песни "Забава" и ансамбль г. Гродно "Гарадніца". Отведать румяных блинов участники мероприятий смогут в ресторане "Княжеский двор", который расположен в самом замке.

В 15.00 гости мероприятия смогут присоединиться к праздничному шествию, поучаствовать в сжигании пугала и станцевать в шумном хороводе.

С 9 по 11 февраля в Лиде будет проходить пятый по счету зимний байк-фестиваль "ЛЮТЫ 2018". Любители мотоспорта соберутся в 15 км от города, на территории санатория "Радуга". Самая насыщенная часть программы запланирована на субботу: в этот день состоится ралли на пересеченной местности. Все участники разделятся на две команды и будут бороться за победу в экстремальной гонке.

В это время гости фестиваля смогут вкусно пообедать, попариться в жаркой бане, поучаствовать в мотоконкурсах и попробовать свои силы в армрестлинге. Любителям активного отдыха предлагается сыграть в футбол или прокатиться на экстрим-санках. Вечером публику ждет зажигательное фаер-шоу, концерт кавер-групп и шумная дискотека до утра.

Второй год подряд праздник ухи "Моринская золотая рыбка" проходит в агрогородке Морино на берегу Немана. В эти известные хорошей рыбалкой места 11 февраля приглашают всех. Готовить уху будут по различным рецептам. Определиться, какой вариант самый вкусный, жюри помогут гости: дегустация продукции - важная составляющая праздника.

На конкурсе выступят 8 команд, представляющих организации и учреждения района, однако оригинальных вариантов ухи будет куда больше: сборные команды планируют приготовить сразу несколько видов сытного и вкусного обеда. Некоторые участники в день конкурса отправятся на рыбалку и порадуют гостей ухой из свежевыловленной рыбы. Особенность ухи по-морински в том, что чаще всего ее варят из речной или озерной, а не морской рыбы.

Победители состязаний будут определяться в нескольких номинациях. Жюри и гости праздника выберут самый оригинальный рецепт, определят лучших в оформлении и подаче блюда, в презентации и рекламе ухи. Дегустацию планируют начать в 14.00.

В Морино также развернутся торговые ряды с готовой кулинарной продукцией, откроется рыбная ярмарка, гостям праздника предложат развлекательную программу, конкурсы, концерт. На церемонии открытия неводом из Немана обещают выловить золотую рыбку, которая исполнит три желания гостей. А завершится праздник танцевальным флешмобом.

Вечером 10 февраля жители Пинска смогут посетить "Музыкальную гостиную" Белгосфилармонии, посвященную русскому романсу. В концертном зале города перед публикой выступят известная пианистка Татьяна Старченко и солистка Национального академического Большого театра Беларуси Наталья Акинина (меццо-сопрано). Они исполнят как старинные классические романсы, так и произведения современных авторов.

Концерт станет частью программы XXIV фестиваля "Февральские музыкальные вечера", который проходит в Пинске с 7 по 27 февраля. В программе форума 5 музыкальных вечеров, которые состоятся в стенах городского концертного зала. В нынешнем году гостей фестиваля ожидают две премьеры: впервые на "Февральских музыкальных вечерах" выступят гитарист из Венгрии Ференц Бернат, а также молодой и талантливый пианист Александр Данилов - солист Белгосфилармонии, лауреат многих международных конкурсов и фестивалей.

Венгерский музыкант выйдет на сцену 18 февраля и порадует слушателей мастерством исполнения классической, джазовой, народной музыки, фламенко. На 20 февраля запланирован концерт органной музыки, солировать на котором будет минчанка Екатерина Николаева. Завершится форум 27 февраля выступлением городского камерного оркестра под управлением Оксаны Макаревич.

Более 40 зальных метательных моделей планеров представят юные спортсмены на областных соревнованиях, которые пройдут 10 февраля в Гомеле. Баталии развернутся в спортивном клубе ОАО "Гомсельмаш". Участие в состязаниях примут команды учреждений образования, а также спортсмены в личном зачете.

Ребята будут соревноваться в трех возрастных группах: до 10 лет, 10-13 лет, старше 13 лет. Положением конкурса определены технические требования, предъявляемые к моделям. Так, полетный вес безмоторных летательных аппаратов должен находиться в пределах 5-15 г. Размах крыла модели - 500 мм. При запуске планеров будут учитываться дальность и продолжительность полета в трех зачетных турах. По итогам судейская коллегия назовет победителей, которых наградят кубками, медалями и дипломами.-0-