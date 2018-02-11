ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Останки солдат Великой Отечественной войны обнаружены при строительстве ТРК в Гродно

12.02.2018 10:03 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Останки солдат Великой Отечественной войны обнаружены при строительстве торгово-развлекательного комплекса в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА маркетолог строящегося ТРК Triniti Сергей Иванов.

Новый торгово-развлекательный комплекс возводится на проспекте Янки Купалы. Со стороны городской больницы №4 рабочие обнаружили останки предположительно троих солдат времен Великой Отечественной войны. "Останки, а также армейскую амуницию обнаружили наши строители, когда копали шурфы для установки шумозащитных экранов. Ковш экскаватора достал их вместе с землей", - пояснил Сергей Иванов.

О находке было незамедлительно сообщено в органы милиции, управление Следственного комитета Беларуси по Гродненской области и управление Государственного комитета судебных экспертиз. Работы на участке были приостановлены, впрочем на темпы возведения ТРК Triniti это не повлияет. Останки солдат были найдены в стороне от основной стройплощадки.

Возможно, вскоре будут установлены имена погибших воинов. На месте проведения работ найден один из солдатских медальонов, которые бойцы носили при себе во время войны.

К слову, это не первая подобная находка. В феврале 2014 года также со стороны городской больницы при проведении земляных работ экскаваторщик обнаружил попавшие в ковш человеческие останки, части оружия и обмундирования бойцов Красной армии.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Останки солдат Великой Отечественной войны обнаружены при строительстве торгово-развлекательного комплекса в Гродно, сообщил...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика