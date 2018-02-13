|
В Минске изменены нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета
14.02.2018 07:33 — Новости регионов | БелТА
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет установил новые нормативы фактического расхода тепловой энергии в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепла. Соответствующее решение Мингорисполкома №4137 от 4 декабря 2017 года официально опубликовано сегодня на
Норматив фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв.м общей площади жилых помещений на декабрь 2017 года установлен в размере 0,0171 Гкал/кв.м, а на подогрев 1 куб.м воды на декабрь 2017 года - 0,0788 Гкал/куб.м.
Данные нормативы установлены на основании ч.2 п.29 положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.
Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет установил новые нормативы фактического расхода тепловой энергии в жилых домах, не...
|
Архив (Новости регионов)
Комментарии