В Минске изменены нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет установил новые нормативы фактического расхода тепловой энергии в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепла. Соответствующее решение Мингорисполкома №4137 от 4 декабря 2017 года официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Норматив фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв.м общей площади жилых помещений на декабрь 2017 года установлен в размере 0,0171 Гкал/кв.м, а на подогрев 1 куб.м воды на декабрь 2017 года - 0,0788 Гкал/куб.м.

Данные нормативы установлены на основании ч.2 п.29 положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.

Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.-0-