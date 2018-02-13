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В Минске изменены нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета

14.02.2018 07:33 — Новости регионов | БелТА  
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14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет установил новые нормативы фактического расхода тепловой энергии в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепла. Соответствующее решение Мингорисполкома №4137 от 4 декабря 2017 года официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Норматив фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв.м общей площади жилых помещений на декабрь 2017 года установлен в размере 0,0171 Гкал/кв.м, а на подогрев 1 куб.м воды на декабрь 2017 года - 0,0788 Гкал/куб.м.

Данные нормативы установлены на основании ч.2 п.29 положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.

Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет установил новые нормативы фактического расхода тепловой энергии в жилых домах, не...

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