Председатель Берестовицкого райисполкома Антон Кулисевич провел прием граждан

Прием граждан руководством района по-прежнему остается актуальным. С начала года председатель райисполкома Антон Кулисевич провел три приема. Вопросы, с которыми граждане обращались, в основном касались трудоустройства и занятости населения, а также имели место и жилищные вопросы.

Так, например, в среду, 14 февраля, два человека обратились к Антону Станиславовичу по поводу оказания содействия в трудоустройстве, один заявитель был не согласен с решением нанимателя о непродлении с ним контракта. По данным вопросам в ходе приема гражданам даны разъяснения, а отдельным руководителям — соответствующие поручения.

В связи со сложившимися семейными обстоятельствами жительница г.Гродно обратилась к председателю райисполкома с просьбой оказать содействие в выделении жилого помещения в аг.М.Берестовица. После рассмотрения данного вопроса комиссией, он был решен положительно.

Как проинформировала заведующий сектром по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Ольга Пилецкая, в обращениях граждан, поступивших в 2017 году в райисполком, вопросы трудоустройства и трудовых отношений у жителей нашего района занимают второе место после вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

Начальник отдела по труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ирина Васильева отметила, что к каждому человеку при решении вопросов трудоустройства нужен индивидуальный подход. Если профессия не позволяет получить желаемую работу, то предлагаются другие варианты занятости, в частности, переобучение, открытие своего дела. Причем в этом будет гарантирована всесторонняя поддержка. Сегодня служба занятости может предложить приемлемые варианты каждому, кто хочет получить работу и работать. В то же время самому человеку надо проявить инициативу, возможно, приложить усилия, чтобы стать востребованным на рынке труда. Если есть большое желание работать, то работа найдется. Органы власти всемерно содействуют занятости населения и делают все, чтобы мотивировать людей к труду.

Зинаида Самкова, фото Сергея Хилюты