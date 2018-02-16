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Председатель Берестовицкого райисполкома Антон Кулисевич провел прием граждан

16.02.2018 — Новости регионов | Берестовицкая газета  
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Прием граждан руководством района по-прежнему остается актуальным. С начала года председатель райисполкома Антон Кулисевич провел три приема. Вопросы, с которыми граждане обращались, в основном касались трудоустройства и занятости населения, а также имели место и жилищные вопросы.

Так, например, в среду, 14 февраля, два человека обратились к Антону Станиславовичу по поводу оказания содействия в трудоустройстве, один заявитель был не согласен с решением нанимателя о непродлении с ним контракта. По данным вопросам в ходе приема гражданам даны разъяснения, а отдельным руководителям — соответствующие поручения.

В связи со сложившимися семейными обстоятельствами жительница г.Гродно обратилась к председателю райисполкома с просьбой оказать содействие в выделении жилого помещения в аг.М.Берестовица. После рассмотрения данного вопроса комиссией,  он был решен положительно.

Как проинформировала заведующий сектром по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Ольга Пилецкая,  в обращениях граждан, поступивших в 2017 году в райисполком, вопросы трудоустройства и трудовых отношений у жителей нашего района занимают второе место после вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

Начальник отдела по труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ирина Васильева отметила, что  к каждому человеку при решении вопросов трудоустройства нужен индивидуальный подход.  Если профессия не позволяет получить желаемую работу, то предлагаются другие варианты занятости, в частности, переобучение, открытие своего дела.  Причем в этом будет гарантирована всесторонняя поддержка. Сегодня служба занятости может предложить приемлемые варианты каждому, кто хочет получить работу и работать.  В то же время самому человеку надо проявить инициативу, возможно,  приложить усилия, чтобы стать востребованным на рынке труда. Если есть большое желание работать, то работа найдется. Органы власти всемерно содействуют занятости населения  и делают все, чтобы мотивировать людей к труду.

Зинаида Самкова, фото Сергея Хилюты

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Прием граждан руководством района по-прежнему остается актуальным. С начала года председатель райисполкома...

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