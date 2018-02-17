Для тех, кто хотел бы связать свою жизнь с судебно-экспертной деятельностью, хотим рассказать, как стать экспертом-криминалистом и в чем заключается его деятельность.

Следует различать два основных направления деятельности экспертов-криминалистов. Значительную часть работы эксперта-криминалиста занимает проведение экспертиз, то есть деятельность в качестве «судебного эксперта». Так, из всего множества видов экспертиз лишь семь (дактилоскопия, трасология, холодное оружие, баллистика, почерк, техническое исследование документов, портрет) являются криминалистическими. К другим видам экспертиз относятся специальные и судебно-медицинские экспертизы.

В остальное время эксперта-криминалиста привлекают к работе в качестве «специалиста» в составе следственно-оперативных групп, в проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действиях.

Специфика работы в качестве «специалиста» подразумевает то, что место преступления сначала осматривается именно экспертом-криминалистом. Благодаря тем данным, которые собрал криминалист на месте преступления, в дальнейшем следствие по крупицам воссоздает общую картину преступления, которое было совершено. На основе найденных ими следов и вещественных доказательств в дальнейшем при проведении экспертиз выявляются и обличаются преступники.

Овладеть профессией эксперта-криминалиста можно обучаясь на следственно-экспертном факультете Академии МВД по специальности «Судебные криминалистические экспертизы». Срок обучения — 4 года. Порядок приема в учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 2018 год размещен на сайте http://academy.mia.by

В период обучения курсанты обеспечиваются бесплатным питанием и проживанием, форменным обмундированием, им выплачивается стипендия, имеется возможность заниматься спортом, развивать научные, познавательные и творческие способности. По окончании ВУЗа курсантам присваивается специальное звание «лейтенант юстиции», гарантируется трудоустройство по месту жительства.

За более подробной информацией вы можете обратиться в отдел кадров и идеологической работы управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области по адресу: г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60, телефоны для справок: (8-0152) 75-21-82, 75-21-80, либо в Волковысский межрайонный отдел по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 135А, телефон для справок: (8-01512) 20-252.

Хотим обратить внимание, что срок подачи заявлений на оформление личных дел кандидатов – до 15 апреля 2018 года.

Волковысский МРО ГКСЭ Республики Беларусь