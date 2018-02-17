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Дань уважения малой родине - футболист открыл в родном Волковыске финтес-клуб

17.02.2018 16:31 — Новости регионов | БелТА  
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17 февраля, Волковыск /Корр. БЕЛТА/. Открытие в Волковыске фитнес-клуба - это дань уважения родному городу, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА автор и реализатор проекта футболист брестского "Динамо" Максим Витус.

Клуб V fitness разместился в центре города, в новом здании по улице Победы. "Люблю родной город, стараюсь проводить здесь свободное время. Также постоянно интересовался "железом", тренажерами, фитнесом, и было немного обидно, что в Волковыске практически нет ничего для любителей здорового образа жизни. Люди, может, и хотели бы заниматься, но им некуда было пойти", - рассказывает Максим Витус. Вместе с братом Алексеем он решил открыть свое дело в родном городе.

"Навстречу пошли и местные власти. Видна заинтересованность в том, чтобы бизнес приходил в город. Кстати, в процессе подбора помещения на меня вышел один из бизнесменов, активно вкладывающийся именно в инфраструктуру Волковыска, и предложил просторное помещение в центре", - отмечает футболист.

Вместе с женой Александрой и братом Максим прорабатывал дизайн, занимался подбором оборудования. "Все тренажеры от топовых производителей, такие же установлены на базах ведущих футбольных клубов страны. Площадь клуба - около 400 кв.м, достаточно воздуха и света. Занятия, посещение клуба должны приносить лишь положительные эмоции", - уверен Максим Витус. Он признается, что пока еще рано говорить о популярности нового заведения у земляков. Многие присматриваются к новинке, изучают. Хотя круг постоянных клиентов уже формируется. Если мужчины идут именно на тренажеры, то у представительниц прекрасной половины востребованными оказались занятия по пилатесу, йоге.

"Мы хотели создать не просто тренажерку, а нечто большее, клуб в который приходили бы за общением, интересной компанией. Поэтому все что есть - это только начало, мы прислушиваемся к пожеланиям клиента, готовы принять их предложения по совершенствованию работы", - говорит футболист. Привлекать в клуб планируется и звездных гостей, возможно, появится здесь и стенд, посвященный известным землякам, мотивирующий на самосовершенствование и развитие.

"А возможно, мы станем примером для других уроженцев Волковыска, спортсменов, бизнесменов, известных людей. Для меня важно было получить опыт в бизнесе, пройти все этапы его запуска самостоятельно. Да, есть много нюансов, однако убедился, что свое дело можно вести и в небольших городах. Открытие фитнес-центра - это дань уважения городу, давшему мне многое", - подчеркивает Максим.

Насколько успешным и прибыльным окажется проект, говорить пока преждевременно. Кстати, Максим Витус создал в городе и несколько новых рабочих мест. В фитнес-клубе работают администраторы и инструкторы, в том числе профессионалы высокого класса. Например, в родной Волковыск вернулся многократный чемпион страны по бодибилдингу Федор Менча.-0-

 
 
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17 февраля, Волковыск /Корр. БЕЛТА/. Открытие в Волковыске фитнес-клуба - это дань уважения родному городу, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА автор и...

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