Учащиеся Берестовицкой детско-юношеской спортивной школы успешно выступили на первенстве Гродненского района

Учащиеся Берестовицкой детско-юношеской спортивной школы ежегодно участвуют в открытом первенстве Гродненского района по вольной борьбе среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе, которое проходит в Зале борьбы областного центра. Подобного рода соревнования служат отличной площадкой для начинающих борцов в накоплении спортивного опыта и оттачивании навыков в вольной борьбе.

Очередная встреча на борцовском ковре в Гродно, которая состоялась 10 февраля, прошла для берестовицких спортсменов успешно. Среди 187 участников первенства юные борцы Берестовицкой ДЮСШ заняли 5 первых, 10 вторых и 5 третьих мест.

Чемпионами стали Елизавета Лепеша, Алексей Лазарчик, Егор Шейпак, Никита Чепко и Дмитрий Лыч. Вторые места заняли Екатерина и Даниил Гульник, Виктория Попкова, Диана Выкпиш, Александр Живель, Даниил Поверенный, Роман Пенчук, Максим Рыгосик, Роман Боровик и Ярослав Садовский. На третью ступеньку спортивного пьедестала поднялись Анастасия Выкпиш, Кирилл Никитик, Михаил Давыдик, Алексей Масюкевич и Владимир Шишко. Чемпионы и призеры награждены грамотами и медалями первенства.

Светлана Гончарова