ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кочанова при выборе депутата в Мингорсовет оценивала деловые качества кандидатов

18.02.2018 13:13 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деловые качества кандидатов в депутаты Мингорсовета 28-го созыва стали определяющими при выборе, который сделала сегодня глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Об этом она заявила журналистам сразу после голосования на своем избирательном участке №52, передает корреспондент БЕЛТА.

"Информации о кандидатах хватало: подготовка к выборам и агитационная кампания были развернуты в полной мере, - отметила Наталья Кочанова. - Хотя в Минске определиться с выбором непросто. На моем участке, например, четыре кандидата на одно место. Это большая конкуренция. Надо было не просто пригласить людей на участки, но и поработать кандидатам. Я смотрела прежде всего на деловые качества. Что конкретно этот человек может сделать для города, для своих избирателей".

На выборы Наталья Кочанова пришла с одним из своих внуков - Дмитрием. "Он сам вызвался. Сказал, что пойдет со мной, хотя его родители проголосовали раньше", - пояснила глава Администрации Президента. Она призналась, для нее выборы всегда были праздником. "Думаю, что дети должны знать, как можно участвовать в жизни своей страны. Они сейчас очень развитые, им интересно даже такое серьезное политическое мероприятие", - заключила Наталья Кочанова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деловые качества кандидатов в депутаты Мингорсовета 28-го созыва стали определяющими при выборе, который сделала сегодня глава...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Дань уважения малой родине - футболист открыл в родном Волковыске финтес-клуб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика