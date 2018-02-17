Кочанова при выборе депутата в Мингорсовет оценивала деловые качества кандидатов

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деловые качества кандидатов в депутаты Мингорсовета 28-го созыва стали определяющими при выборе, который сделала сегодня глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Об этом она заявила журналистам сразу после голосования на своем избирательном участке №52, передает корреспондент БЕЛТА.

"Информации о кандидатах хватало: подготовка к выборам и агитационная кампания были развернуты в полной мере, - отметила Наталья Кочанова. - Хотя в Минске определиться с выбором непросто. На моем участке, например, четыре кандидата на одно место. Это большая конкуренция. Надо было не просто пригласить людей на участки, но и поработать кандидатам. Я смотрела прежде всего на деловые качества. Что конкретно этот человек может сделать для города, для своих избирателей".

На выборы Наталья Кочанова пришла с одним из своих внуков - Дмитрием. "Он сам вызвался. Сказал, что пойдет со мной, хотя его родители проголосовали раньше", - пояснила глава Администрации Президента. Она призналась, для нее выборы всегда были праздником. "Думаю, что дети должны знать, как можно участвовать в жизни своей страны. Они сейчас очень развитые, им интересно даже такое серьезное политическое мероприятие", - заключила Наталья Кочанова.-0-