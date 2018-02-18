Прозрачность выборов, проходящих у в Гродно оценивают сотни наблюдателей, в том числе представители других стран. Один из них атташе по вопросам информации, образования и культуры посольства США в Беларуси Элизабет Льюис.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Атташе посольства США в Беларуси посетила избирательные участки в Гродно Прозрачность выборов, проходящих у в Гродно оценивают сотни наблюдателей, в том числе представители...