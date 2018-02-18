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Атташе посольства США в Беларуси посетила избирательные участки в Гродно
18.02.2018 — Новости регионов | Берестовицкая газета
Прозрачность выборов, проходящих у в Гродно оценивают сотни наблюдателей, в том числе представители других стран. Один из них атташе по вопросам информации, образования и культуры посольства США в Беларуси Элизабет Льюис.
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Прозрачность выборов, проходящих у в Гродно оценивают сотни наблюдателей, в том числе представители...
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