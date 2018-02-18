Участница праздника Мария Дубейко угощает всех "Чырачкамi"

Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" провели 18 февраля в агрогородке Тонеж Лельчицкого района.

Обрядовый праздник "Чырачка" является нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси. Отмечают его в последний день Масленичной недели. Ежегодно мероприятие собирает множество гостей не только из Беларуси, но и из ближнего и дальнего зарубежья.





Фото Сергея Холодилина