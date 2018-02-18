|
ФОТОРЕПОРТАЖ: Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" в агрогородке Тонеж
19.02.2018 09:37 — Новости регионов | БелТА
Участница праздника Мария Дубейко угощает всех "Чырачкамi"
Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" провели 18 февраля в агрогородке Тонеж Лельчицкого района.
Обрядовый праздник "Чырачка" является нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси. Отмечают его в последний день Масленичной недели. Ежегодно мероприятие собирает множество гостей не только из Беларуси, но и из ближнего и дальнего зарубежья.
Фото Сергея Холодилина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" провели 18 февраля в агрогородке Тонеж Лельчицкого района. Обрядовый праздник "Чырачка" является нематериальной...
|
Архив (Новости регионов)
Комментарии