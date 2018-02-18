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ФОТОРЕПОРТАЖ: Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" в агрогородке Тонеж

19.02.2018 09:37 — Новости регионов | БелТА  
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Участница праздника Мария Дубейко угощает всех "Чырачкамi"
Участница праздника Мария Дубейко угощает всех "Чырачкамi"

Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" провели 18 февраля в агрогородке Тонеж Лельчицкого района.

Обрядовый праздник "Чырачка" является нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси. Отмечают его в последний день Масленичной недели. Ежегодно мероприятие собирает множество гостей не только из Беларуси, но и из ближнего и дальнего зарубежья.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" в агрогородке Тонеж

Фото Сергея Холодилина

 
 
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Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" провели 18 февраля в агрогородке Тонеж Лельчицкого района. Обрядовый праздник "Чырачка" является нематериальной...

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