ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 20-22 февраля

19.02.2018 12:18 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 20-22 февраля
Фото из архива

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная служба занятости проведет на этой неделе три мини-ярмарки вакансий с участием 13 предприятий и организаций, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано 20 февраля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (пр. Любимова, 14). Свои предложения о найме презентуют представители открытых акционерных обществ "Нерудпром", "МАПИД" и "МПОВТ", филиала №2 "ЦемАвто" ГП "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания", Специализированного строительного управления № 1 ГП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома".

Затем 21 февраля в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Колоса, 69) соискатели рабочих мест смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями ОАО "Минскремстрой" и "Агат - электромеханический завод", Специализированного строительного управления №1 ГП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома", ОАО "Трест Белсантехмонтаж №1", УП "Минсккоммунтеплосеть" и Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов.

В отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) мини-ярмарка пройдет 22 февраля. Представители Минского государственного энергетического колледжа, РПТУП "Молочный гостинец" и ГП "Зеленстрой Заводского района г. Минска" ознакомят со своими вакансиями.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00, на них соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и его оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная служба занятости проведет на этой неделе три мини-ярмарки вакансий с участием 13 предприятий и организаций, сообщили БЕЛТА...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
ФОТОРЕПОРТАЖ: Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" в агрогородке Тонеж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика