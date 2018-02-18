Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 20-22 февраля

Фото из архива

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная служба занятости проведет на этой неделе три мини-ярмарки вакансий с участием 13 предприятий и организаций, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано 20 февраля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (пр. Любимова, 14). Свои предложения о найме презентуют представители открытых акционерных обществ "Нерудпром", "МАПИД" и "МПОВТ", филиала №2 "ЦемАвто" ГП "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания", Специализированного строительного управления № 1 ГП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома".

Затем 21 февраля в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Колоса, 69) соискатели рабочих мест смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями ОАО "Минскремстрой" и "Агат - электромеханический завод", Специализированного строительного управления №1 ГП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома", ОАО "Трест Белсантехмонтаж №1", УП "Минсккоммунтеплосеть" и Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов.

В отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) мини-ярмарка пройдет 22 февраля. Представители Минского государственного энергетического колледжа, РПТУП "Молочный гостинец" и ГП "Зеленстрой Заводского района г. Минска" ознакомят со своими вакансиями.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00, на них соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и его оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-