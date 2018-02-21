|
В Петриковском районе подтоплены два участка автодорог к паромным переправам через Припять
21.02.2018 17:50 — Новости регионов | БелТА
21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе паводковые воды подтопили два участка автомобильных дорог, ведущих к паромным переправам через реку Припять. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.
Подтопление зафиксировано на автомобильных дорогах Петриков-Велавск и Вышелов-Снядин во время мониторинга паводковой ситуации на территории района.
Протяженность подтопленных участков составляет более 1 м, глубина подтопления колеблется от 5 до 15 см. Данные дороги ведут к паромным переправам, которые в связи с ледоставом на реке Припять с 13 января текущего года не работают. Жизнедеятельность в прилегающих населенных пунктах не нарушена. По подтопленным участкам дорог возможен проезд легкового и грузового транспорта.
По информации Мозырского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реке Припять в районе Петрикова составляет 749 см. Работники МЧС продолжают ежедневный мониторинг паводковой ситуации.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе паводковые воды подтопили два участка автомобильных дорог, ведущих к паромным переправам через реку Припять....
|
Архив (Новости регионов)
Комментарии