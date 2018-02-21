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Движение грузовиков будет временно ограничено на участке дороги у Кургана Славы 24-25 февраля

22.02.2018 11:37 — Новости регионов | БелТА  
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Движение грузовиков будет временно ограничено на участке дороги у Кургана Славы 24-25 февраля

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение грузовиков будет временно ограничено на участке дороги у Кургана Славы 24-25 февраля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Движение грузовых транспортных средств по автодороге Р-80 Слобода - Паперня в Минском районе будет ограничено на участке от мемориального комплекса "Курган Славы" до д. Острошицкий Городок. Ограничение связано с проведением 24-25 февраля на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" финалов республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер".

В случае массового прибытия посетителей мероприятия и парковки на обочинах автодороги Р-80 значительного числа транспорта возможно временное ограничение движения из д. Околица в сторону Минска. "На парковке с тыльной стороны центра олимпийской подготовки вблизи футбольных полей предусмотрены 300 машиномест, а стоянка на обочинах дороги - резервная", - уточнили в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом данной информации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение грузовиков будет временно ограничено на участке дороги у Кургана Славы 24-25 февраля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД...

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