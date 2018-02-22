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Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 27 февраля - 1 марта

23.02.2018 12:20 — Новости регионов | БелТА  
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Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 27 февраля - 1 марта
Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская служба занятости проведет на будущей неделе 3 мини-ярмарки вакансий с участием восьми предприятий и организаций, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано 27 февраля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (пр. Любимова, 14). Свои предложения о найме презентуют представители ОАО "Минский НИИ радиоматериалов" и НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ.

Затем 28 февраля в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) соискатели рабочих мест смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями торговой сети магазинов "Соседи", ОАО "Стройтрест №35" строительного управления 211, РУП "Белтелеком".

В отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) мини-ярмарка пройдет 1 марта. Со своими вакансиями ознакомят представители Минской центральной таможни, ОАО "Элема", ГУ "Главное управление строительства и эксплуатации Вооруженных Сил Беларуси".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00, на них соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и его оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская служба занятости проведет на будущей неделе 3 мини-ярмарки вакансий с участием восьми предприятий и организаций, сообщили...

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