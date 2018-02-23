Если вы решили завести домашних животных…

Многие люди заводят домашних питомцев, не догадываясь о том, какие трудности это может принести. Из-за такой неосведомленности иногда страдают и они сами, и животные. А случается, что и соседи… Что необходимо знать тем, кто хочет завести домашнее животное в городской квартире, частном доме рассказывает мастер по благоустройству, озеленению и саночистке РУП ЖКХ Анна Шашель.

— Необходимо понимать, — отмечает Анна Анатольевна, — что кроме вашего желания еще следует знать и соблюдать правила проживания вашего питомца в жилом помещении. В первую очередь, необходимо обратиться к Правилам содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2001 № 834, Постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 12 декабря 2001 г. № 40 «О некоторых вопросах разведения, содержания, ввоза в Республику Беларусь, а также обучения владельцев потенциально опасных пород собак», а также решению Берестовицкого районного Совета депутатов от 28.02.2016 № 58 «Об установлении и введении в действие на территории Берестовицкого района местных налога и сбора». Данные документы устанавливают требования по содержанию домашних собак, кошек и их регистрации, а также – по уплате налога.

Будущие хозяева питомца обязаны в трехдневный срок зарегистрировать домашнее животное со дня приобретения. Щенки и котята должны быть зарегистрированы в возрасте от 3 до 3,5 месяца, а регистрация собак опасных пород производится только при наличии у владельца справки о прохождении соответствующего обучения. Также необходимо предоставить справку от ветеринара о том, что животное здорово. Жители сельской местности регистрируют животных в сельсоветах по месту жительства, городского поселка – в районном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства.

После регистрации собак, кошек их владельцам выдается регистрационное удостоверение и жетон установленного образца, который должен быть постоянно прикреплен к ошейнику животного.

Что касается кошек, то за них вне зависимости от породы налог не взимается. А вот за содержание собак платить придется — в зависимости от роста животного и породы.

Хочу также обратить внимание на еще один важный момент. Владелец домашнего питомца обязан в трехдневный срок ставить в известность организации, осуществляющие регистрацию животных, а также ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания о приобретении, продажи, гибели, пропаже, перемене места жительства или сдаче собаки, кошки. Кроме того, каждый владелец кошки и собаки должен доставлять своего питомца в ветеринарное учреждение для обследований и прививок против бешенства.

— Как должен осуществляться выгул собак?

— Владельцы собак обязаны выводить животных в случае надобности из квартир или иных изолированных помещений, а также с изолированных территорий в места общего пользования на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до 3 месяцев и декоративных собак ростом до 25 сантиметров в холке, которых можно выводить на поводке без намордника.

Выгул собак осуществляется в строго установленных местах, отведенных для этих целей местными исполнительными и распорядительными органами.

С перечнем данных мест должны ознакомить при регистрации собаки. Владельцам кошек и собак запрещается приводить своих питомцев в магазины, на предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, в школы и детские дошкольные учреждения, в общественные здания, парки, скверы, на стадионы, рынки, а также на животноводческие фермы (исключение – собаки-поводыри). Не разрешается выгуливать собак на придомовых территориях, запрещается несовершеннолетним выгуливать собак потенциально опасных пород и др. Соблюдение этих Правил позволит создать наиболее комфортные условия для существования четвероногого друга и обезопасит вас от потенциальных проблем с окружающими. За несоблюдение данных норм граждане несут административную ответственность в виде штрафа.

— Есть ли в Большой Берестовице места для выгула собак?

— Решением Берестовицкого районного исполнительного комитета № 267 от 16 июня 2015 года на территории г. п. Большая Берестовица определены следующие места для выгула собак: территория земельного участка юго-западнее пересечения улиц Рабочей и Октябрьской, ограниченная с запада и юга индивидуальной жилой застройкой; территория земельного участка севернее пересечения ул. Стародворецкой с выездом из многоэтажной жилой застройки к домам № 38 – 46 по ул. Ленина и к домам № 3 – 9 по ул. Стародворецкой, ограниченная с севера жилыми домами № 48 по ул. Ленина и № 1 по ул. Стародворецкой; территория земельного участка, ограниченная автомобильными дорогами в направлении к г.Гродно и к д.Хмелиско, ограниченная с севера территорией ООО «Берестовица»; территория земельного участка южнее многоквартирной жилой застройки домов № 4 – 10 по ул. Матросова, ограниченная с запада территорией УЗ «Центральная районная больница» и с юга берегом реки Берестовичанка.

— Кто и как должен платить налог за собак?

— Плательщиками налога являются физические лица — владельцы собак. Объектом налогообложения налогом является владение собаками в возрасте трех месяцев и старше.

Плата взимается в зависимости от роста животного и его породы. При высоте холки:

— до 40 сантиметров — 0,05 базовой величины в месяц (на данный момент это 1,23 руб.);

— от 40 до 70 сантиметров — 0,1 базовой величины (2,45 руб.);

— от 70 сантиметров и выше, а также все потенциально опасные породы вне зависимости от роста — 0,2 базовой величины (4,90 руб.).

Потенциально опасные породы собак определило Министерство сельского хозяйства — их около 40. Это, к примеру, овчарка, ротвейлер, черный терьер, ризеншнауцер, бультерьер, бульмастиф.

— Кого освобождают от уплаты налога?

— Не уплачивают налог на собак инвалиды по зрению, владеющие собакой-поводырем, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры и жители частного сектора, в случае если собака не используется в предпринимательской деятельности.

— Кто занимается отловом безнадзорных животных в населенных пунктах и как это происходит?

— Безнадзорные собаки, кошки в населенных пунктах (в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках) подлежат отлову. Отлов производится в целях предотвращения заболеваний людей и животных бешенством, иными инфекционными и паразитарными заболеваниями, а также предупреждения контакта безнадзорных животных с людьми и животными.

Отловом собак, кошек в населенных пунктах занимается РУП ЖКХ.

Мероприятия по отлову собак, кошек проводятся один раз в квартал, а также при обращении граждан и поступившим предложениям санитарно-эпидемиологической или ветеринарной служб о необходимости проведения отлова животных.

Отловленные собаки, кошки, имеющие регистрационные жетоны, содержатся в течение пяти суток в пунктах временного содержания животных, о чем ставится в известность владелец животного.

Собаки, кошки в течение пяти дней возвращаются владельцам (кроме животных больных или подозрительных на заболевание бешенством, а также контакт с которыми повлек обращение за антирабической помощью) при подтверждении ими своих прав и после оплаты полной стоимости затрат на содержание животных.

Учет принятых и отловленных собак, кошек производится организацией, занимающейся отловом безнадзорных животных.

Захоронение трупов животных производится в порядке, определенном техническими нормативными правовыми актами, в местах, предназначенных для этих целей.

P.S. Очевидно, что каждый владелец собак и кошек должен заботиться о сво­их питомцах. Забота эта проявляется как в пра­вильном их содержании, так и в регистрации жи­вотных. Если говорить о правильном содержании, то этот вопрос на сегод­ня один из самых проблем­ных. Животное, оказавше­еся на улице, в обще­ственном месте, причис­ляется к числу бездомных и становится объектом отстрела. Только за те­кущий год отстреляно по району 112 собак и 12 котов. Отстрел — крайняя мера, к которой прибегает Берестовицкое РУП ЖКХ. И зачастую это происходит из-за халат­ности самих хозяев, кото­рые, отпуская животное погулять, подвергают его опасности. Поэтому хотелось бы в очередной раз призвать всех берестовичан проявлять заботу о своих четвероногих питомцах. Помните, что от вашего от­ношения к собакам и кош­кам зависит их жизнь.

За консультацией по вопросам содержания домашних животных обращайтесь в Берестовицкое РУП ЖКХ по тел. 2-16-00.

Зинаида Самкова