Жители нескольких домов остались без воды из-за прорыва трубопровода во Фрунзенском районе Минска

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел во Фрунзенском районе Минска, сообщили БЕЛТА очевидцы.

В результате аварии без холодного водоснабжения остались четыре многоквартирных дома, без горячего - точно неизвестно, но цифра больше.

На поврежденном участке работают аварийно-восстановительные бригады, задействована техника, в том числе экскаватор.

На время ликвидации последствий аварии организован подвоз питьевой воды.-0-