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Жители нескольких домов остались без воды из-за прорыва трубопровода во Фрунзенском районе Минска

24.02.2018 12:33 — Новости регионов | БелТА  
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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел во Фрунзенском районе Минска, сообщили БЕЛТА очевидцы.

В результате аварии без холодного водоснабжения остались четыре многоквартирных дома, без горячего - точно неизвестно, но цифра больше.

На поврежденном участке работают аварийно-восстановительные бригады, задействована техника, в том числе экскаватор.

На время ликвидации последствий аварии организован подвоз питьевой воды.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел во Фрунзенском районе Минска, сообщили БЕЛТА очевидцы. В результате аварии...

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