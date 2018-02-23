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Жители нескольких домов остались без воды из-за прорыва трубопровода во Фрунзенском районе Минска
24.02.2018 12:33 — Новости регионов | БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел во Фрунзенском районе Минска, сообщили БЕЛТА очевидцы.
В результате аварии без холодного водоснабжения остались четыре многоквартирных дома, без горячего - точно неизвестно, но цифра больше.
На поврежденном участке работают аварийно-восстановительные бригады, задействована техника, в том числе экскаватор.
На время ликвидации последствий аварии организован подвоз питьевой воды.-0-
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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел во Фрунзенском районе Минска, сообщили БЕЛТА очевидцы. В результате аварии...
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