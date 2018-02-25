Берестовицкий пчеловод Николай Поросятников: «Мед надо есть, чтобы не заболеть …»

Николая Поросятникова знают многие как опытного пчеловода не только в нашем районе, но и далеко за его пределами. Он активно обменивается опытом работы со своими коллегами, участвуя ежегодно в международных конференциях-выставках пчеловодов «Белорусская пасека» в Минске. Его статьи неоднократно пуб­ликовались в журнале «Хозяин». Николай Васильевич является членом межрайонного общественного объединения пчеловодов «Бортник», зарегистрированного в Солигорске, неоднократно участвовал в форуме пчеловодов в Польше «Пчеловодство без границ». Сегодня он гость номера, и компетентно отвечает на вопросы, которые часто задают те, кто любит полакомиться натуральным продуктом – пчелиным медом.

Каким должен быть мед по консистенции: жидким, мягким или твердым?

— Нужно помнить, что мед имеет очень сложный и разнообразный состав, пчелы его собирают с более чем 200 видов цветковых растений, поэтому мед бывает очень разным. Я расскажу о меде, характерном для нашей местности.

При откачке натуральный мед всегда жидкий, имеет разные цветовые оттенки, от светло-янтарного до темно-янтарного. Обычно через 2 недели, максимум через 2 месяца, мед в нашей местности кристаллизуется (садится). Кристаллизация может быть очень разной, это зависит не только от видов растений, с которых собран мед, но и от условий хранения. В теплом помещении кристаллизация идет медленнее, в холодном — быстрее. Но быстрее всего мед кристаллизуется при температуре плюс 11 градусов, а вот при хранении в минусовых температурах наоборот сильно замедляется ход кристаллизации.

Для покупателей часто очень важно, как садится мед — мелкими кристаллами или крупными. Если садка идет крупными кристаллами, то мед становится твердым. Порой настолько твердым, что не только ложка, но даже нож может согнуться при пробе ковырять такой мед. Гораздо удобней для пользователя, когда мед садится мелкими кристаллами. Причем, чем мельче кристаллы, тем мед мягче и в таком состоянии может храниться месяцами. При этом мед удобно брать ложкой и даже намазывать на булку. Следует знать, однако, что ни на лечебные, ни на питательные качества меда никак не влияет тот факт, какими кристаллами, крупными или мелкими, сел мед. Опытные пчеловоды могут добиться мелкой садки меда, несколько раз размешав его во фляге в период начала кристаллизации, разбивая кристаллы. Чем интенсивнее это делается, тем мельче кристаллы и тем мягче мед получается. Именно так получают крем-мед. При этом конечно в мед ничего не добавляется и ничего не извлекается из него. То есть, по лечебным качествам он не лучше и не хуже, а в пользовании гораздо удобней.

При садке мед обычно светлеет, однако цвет может быть весьма разным: от почти снежно-белого (мед из рапса), желтого (обычно с липы и июльского разнотравья), до почти коричневого (гречишный мед). Темные меда обычно имеют более сильный аромат и ярко выраженный вкус. Как у нас говорят — дерет в горле. Светлые меда обычно не имеют такого раздражающего действия и их предпочитают люди с болезнями желудка и сердца, а также дети. Любой натуральный мед обладает ценным общеукрепляющим действием на организм, независимо от цвета. Помню, примерно до 1986 года у нас рапс не сеяли, но в каждом колхозе района обязательно сеяли примерно по 100 га гречихи. Тогда практически весь мед у нас был очень темного цвета. Впервые я откачал несколько фляг белого меда в 1987 году и смотрел на него, как на чудо. Сейчас рапс сеют повсеместно, а гречки на весь район, наверняка, не более 200 га. Соответственно и цвет меда в среднем значительно изменился.

Обычно наш мед, если налить в емкость и оставить на несколько месяцев, становится твердым и в нем появляются белые полосы. Это не пенка, а полосы хорошо заметные в прозрачной посуде, порой идущие от дна посуды кверху, а порой — это белые разводы, похожие на морозные разводы на окне дома. Это так себя ведет глюкоза — она собирается в конгломераты даже в уже закристаллизовавшемся меду, и она заметно светлее фруктозы. Мед в основном состоит из простых сахаров — глюкозы и фруктозы. Так, что полосы — это как раз и есть признак доброкачественности меда, об этом упоминается во многих книгах для пчеловодов. Но надо признать, что товарный вид эти полосы портят и такой мед продается трудней. Уменьшить вероятность появления белых полос можно фасовкой в баночки не совсем жидкого меда, а начавшего садиться, но при этом еще достаточно мягкого меда, чтобы всплыли пузыри воздуха, которые могут попасть в него.

Что такое диастаза меда?

— При сдаче меда на анализ качества в лаборатории обычно обязательно делают анализ на диастазу. Кстати, при покупке меда на рынке рекомендую спрашивать его лабораторный анализ меда, без которого на рынке этот продукт продавать запрещено. В нашей местности натуральный мед должен иметь показатель диастазы не менее 7 ед. Готе. Хотя обычно бывает 23- 30 ед. Готе.

Диастаза (амилаза) — это фермент разлагающий крахмал. Сам по себе для нашего здоровья он не важен, так как много диастазы содержится у нас в слюне, наш организм умеет ее производить. В меду наличие этого фермента свидетельствует о том, что это натуральный мед, а не сахарный сироп или патока. Кроме того, нагревание меда и его длительное хранение приводят к тому, что уровень диастазы сильно снижается. То есть, в данном анализе диастаза — это маркер качества меда. Вернее, один из маркеров. Те, кто делают фальсифицированный мед, могут сделать и нужный уровень диастазы. Но для хорошей лаборатории не проблема отличить фальсификат от натурального продукта. Более того, в лаборатории можно даже выявить мед, полученный в результате скармливания пчелам сахарного сиропа летом. Более того, даже определить использовался ли сахар с тростника или свеклы. Кстати, знаю, что в Польше очень строгий контроль за продажами меда. Там продавца такого «меда» после экспресс-анализа с рынка могут увезти в наручниках. Это лучший способ защиты покупателей и настоящих пчеловодов.

Можно ли нагревать мед?

— Скажу, что практически весь мед, продающийся в магазинах, нагревался, иначе его не расфасуешь. Умеренный нагрев, примерно до 40-45 градусов, никак не вредит меду, особенно если он не продолжителен. Сильный нагрев до полного растворения всех кристаллов, когда мед становится жидким, словно только что откачанным, может повредить. При перегреве в меду появляется оксиметилфурфурол (ОМФ). Лабораторный анализ легко обнаруживает это вещество в меду. Желательно, проверяя документы на мед, обратить внимание на анализ на ОМФ, которого просто не должно быть. Иногда делают упрощенный и более дешевый анализ меда. Там может не быть показателя ОМФ. Надежней покупать мед у того, у кого есть в анализах графа ОМФ и в которой значится «не обнаружено».

Однако, не следует так уж бояться нагрева меда, можно класть его в чай, если вы так любите делать. ОМФ образуется только при длительном воздействии высокой температуры несколько часов и более, но и при самом длительном нагреве никогда в меду не образуется и десятой доли ОМФ, такой как, например, в чашечке растворимого кофе. Но кофе-то мы пьем.

Не следует забывать и бабушкин рецепт при простудах. В чашке горячего кипяченого молока ложку меда растворить и выпить, пока горячее. Да, ароматические и другие летучие вещества меда при нагреве улетучиваются, но мы-то их и вдыхаем, прихлебывая, усиливая ингаляцией лечебный эффект меда и молока.

В заключение, хочу напомнить читателям газеты старую истину, что мед надо есть, чтобы не заболеть, а не тогда, когда заболел.

Подготовил к печати Сергей Хилюта, фото автора