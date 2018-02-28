Временный пешеходный мост через Припять возведут в Житковичском районе

Припять. Фото из архива

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе рядом с аварийным мостом через Припять возведут временный пешеходный мост из пиломатериалов. Эту информацию озвучили в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Решение о строительстве пешеходного моста приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Переправа катерами через реку временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями и начавшимся на Припяти шугоходом. Движение по стационарному мосту, в том числе пешеходов, запрещено.

Как сообщалось, реконструкция стационарного моста через Припять в Житковичском районе, где 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина, включена в Государственную инвестиционную программу на 2018 год. Планируется, что движение по мосту будет открыто в декабре этого года.

Проезд транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М10) - Калинковичи (Р131) - Мозырь (Р36) - Лельчицы (Р128) - Туров и через Житковичи (М10) - Пинск (Р6) - Столин (Р88) - Давид-Городок - Туров.-0-