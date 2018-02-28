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Переправа людей катерами через Припять в Житковичском районе возобновлена

01.03.2018 10:39 — | БелТА  
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1 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Переправа людей на катере через Припять в Житковичском районе возобновлена сегодня, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

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Теги: Гомель
 
 
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1 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Переправа людей на катере через Припять в Житковичском районе возобновлена сегодня, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный...

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