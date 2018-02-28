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Сообщение между Житковичами и Туровом наладят в ближайшее время - Русый

01.03.2018 13:31 — | БелТА  
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Сообщение между Житковичами и Туровом наладят в ближайшее время - Русый
Понтонный мост через Припять. Фото из архива

1 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Сообщение между Житковичами и Туровом наладят в ближайшее время. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы посмотрим в самое ближайшее время, чтобы была организована работа по доставке людей на тот берег", - сказал Михаил Русый.

Кроме того, необходимо наладить доставку грузов между двумя населенными пунктами. "Эта зона у нас своего рода промышленная и плодоовощная. Объезжать на триста с лишним километров - это плохая логистика", - отметил вице-премьер.

Он подтвердил, что в этом году мост будет однозначно построен, уже разработаны соответствующие проекты. "Глава государства взял это под личный контроль. Мне как выходцу с Туровщины поручено взять это на особый контроль", - добавил Михаил Русый.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Сообщение между Житковичами и Туровом наладят в ближайшее время. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра...

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