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В Витебской области за выходные самые большие сугробы намело в Лепеле - до 43 см
05.03.2018 10:04 — Новости регионов | БелТА
5 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области за выходные выпало от 0,6 до 1,5 декадной нормы осадков. Самым заснеженным населенным пунктом региона стал Лепель, где намело до 43 см снега, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды.
Южный циклон, который проходил по Беларуси, зацепил южные и восточные районы области. Сильный снег шел в Витебске, Лепеле и Березинском заповеднике. По области выпало от 9 до 20 мм осадков, что соответствует 0,6 - 1,5 декадной нормы.
Высота снежного покрова по области неравномерная. Меньше всего выпало осадков в Шарковщине - слой снега не дорос и до 20 см. Самые большие сугробы намело в Лепеле - до 43 см. В Витебске этим утром высота снежного покрова увеличилась до 35 см - за выходные сугробы подросли на 9 см.
Что касается снежных рекордов, то больше всего снега в Витебске 5 марта было в 2004 году. Тогда сугробы были высотой почти 70 см. Год назад в этот день в областном центре снега и вовсе не было. Бесснежными были также 1961, 1989, 1995, 1998, 2014, 2015 годы.-0-
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5 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебской области за выходные выпало от 0,6 до 1,5 декадной нормы осадков. Самым заснеженным населенным пунктом региона...
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