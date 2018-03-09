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Интерактивная карта бесплатных услуг для беременных в кризисной ситуации доступна в Минске

10.03.2018 11:46 — Новости регионов | БелТА  
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Интерактивная карта бесплатных услуг для беременных в кризисной ситуации доступна в Минске
Фото из архива

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная карта бесплатных услуг для беременных в кризисной ситуации "Ты не одна" стала доступна женщинам столицы, сообщили БЕЛТА в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Проект "Ты не одна" реализуется командой социального центра "Счастливый малыш" международной общественной организации "SOS - Детские деревни Беларусь" и отдела медпомощи матерям и детям комитета по здравоохранению. Он призван улучшить доступ беременным женщинам столицы к бесплатным услугам: медицинским, психологическим, услугам типа фитнеса и йоги, юридическим консультациям и различным обучающим курсам. Карта стала своеобразным подарком к 8 Марта. Она доступна через QR-код, который можно найти на сайте МОО "SOS - Детские деревни Беларусь", а также в соцсетях Facebook, "ВКонтакте", Instagram.

Авторы ориентировались на аудиторию беременных в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в особой защите и поддержке (одинокие женщины, не имеющие стабильного дохода и жилья, жертвы насилия, несовершеннолетние). По словам акушера-гинеколога отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Ирины Иконостасовой, этот виртуальный сервис уникален для Минска и Беларуси в целом, подобного ему еще не было. "Чтобы о карте узнала целевая группа, мы уже провели 8 встреч в формате живых библиотек, информационные встречи для медработников", - рассказала она. Информация о карте также распространяется через брошюры, содержащие QR-доступ к ней, и видеоролик в интернете.

"Создан механизм информирования и перенаправления нуждающихся в разных видах помощи, опорной точкой которого станет первый специалист, к которому обратится беременная женщина. Чаще всего это врач в женской консультации. Надеемся, что проект поспособствует профилактике кризисов, депрессии, ошибочных решений путем поддержки, без дополнительного стресса для беременной. Проект может стать способом отсроченной профилактики отказов от ребенка в роддоме, социального сиротства и послеродовой депрессии", - отметила руководитель социального центра "Счастливый малыш" и проекта "Ты не одна" Ирина Шмак.

Она подчеркнула, что многие государственные и некоммерческие организации откликнулись на просьбу поддержать проект, бизнес также проявляет интерес, а значит, карта будет дальше пополняться новыми видами помощи и организациями, которые готовы безвозмездно поддерживать целевую аудиторию проекта.

Для Минска появление такого сервиса особенно актуально. По данным на начало 2017 года, в столице аккумулировалась четверть населения Беларуси, в том числе более 20% всей молодежи, проживающей в стране. И ежегодно из небольших городов и сельских районов приезжает большое количество студенток, которые не получают достаточной поддержки со стороны родственников.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная карта бесплатных услуг для беременных в кризисной ситуации "Ты не одна" стала доступна женщинам столицы, сообщили БЕЛТА в...

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